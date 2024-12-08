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    四叉貓路過民眾黨「反霸凌」遊行 遭現場小草言語霸凌

    昨日前往民眾黨反霸凌遊行直播的四叉貓，在臉書發文提到現場有部分不理性的「小草」以肢體和言語霸凌他。（圖擷取自「四叉貓愛滾動」YT）

    昨日前往民眾黨反霸凌遊行直播的四叉貓，在臉書發文提到現場有部分不理性的「小草」以肢體和言語霸凌他。（圖擷取自「四叉貓愛滾動」YT）

    2024/12/08 13:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨天（7日）下午舉行「反霸凌、護勞權」大遊行，網路紅人「四叉貓」劉宇前往拍攝、直播現場狀況，事後他在臉書發文提到，現場有部分不理性的「小草」以肢體和言語霸凌他，劉宇坦言：「我是覺得站在反霸凌的場子裡被群眾霸凌，還蠻諷刺的......」

    劉宇表示，民眾黨的「反霸凌遊行」於下午2點30分從勞動部門口出發，走到凱達格蘭大道，預計路程約3公里，出發時人潮接近2000人。劉宇指出：「比較可惜的是現場有少許不理性的小草，走到我面前用肢體和言語霸凌我，有個大嬸要用腳踹我、被我閃掉，也有小草喊著大家快來扁人，更多是直接對我比中指。」這段遭遇讓他無奈地說：「我是覺得站在反霸凌的場子裡被群眾霸凌，還蠻諷刺的......」

    劉宇今日上午再度發文詳述昨日遊行狀況，表示他估算起點約2000人，官方宣稱終點3000人，其實差不多，相較其他場次算是誠實了。劉宇也提到，這次遊行有把「反霸凌」主題明確獨立出來，不像上次「反廢死」活動主題雜亂，壓軸還在那裏喊「還我老公」，大部分的小草們手上拿著的標語都是反霸凌，少數幾個司法要正義、放人的挺柯文哲標語夾雜在隊伍後方。

    至於被小草「言語霸凌」部分，劉宇說：「有些小草們雖然手拿反霸凌標語，依然跑過來用肢體以及言語霸凌著我，除了一位大媽對我吼『我就是霸凌你怎樣』旁邊的阿姨也跟著嗆我『你不想想為什麼我們只霸凌你』，這群加害者的嘴臉真的很棒，嘻嘻。」

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