為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳佩琪發文護夫 林延鳳：錢是柯文哲在收憑什麼不用扛責？

    北市議員林延鳳。（資料照）

    北市議員林延鳳。（資料照）

    2024/12/08 11:33

    相關新聞

    深信柯文哲不知簽公展文會有罪 陳佩琪：若知5年以上牢獄之災怎會簽

    〔記者蔡思培／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案被收押禁見，妻子陳佩琪今天在臉書發文思念丈夫，也提到「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…」，她也深信柯文哲不知簽公展文會有罪。不過北市議員林延鳳指，柯文哲當年有不顧都市發展局曾提醒有圖利疑慮，不顧法院判決、也不顧以及專業督審委員的反對意見，「錢是你們柯文哲在收，憑什麼責任卻都不用扛？」

    陳佩琪在臉書指，過往她都是和柯文哲一起出門活動，該做什麼跟著他就好了，現在只能一人形單影隻出門，獨自一人孤單回到家裡，讓她更想念柯文哲。她也提到，昨天參加活動回來後，很想寫些有關他的事情，我要說：「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…」

    陳佩琪也說，柯文哲曾跟她說在京華城案中只簽一只公展文，該不該給容積、給多少，交專業的委員會去決定，並交給專案經理人處理。她深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，「若柯文哲知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？」

    林延鳳則拍影片回應陳佩琪臉書發文，她直指柯文哲在京華城案當年有「三不顧」，不顧都市發展局曾上簽公文提醒會有圖利疑慮，不顧法院判決、也不顧專業督審委員的反對意見，最後質疑簽下公展公文。她也批評陳佩琪現在發文想將責任推給公務員、甚至是前副市長彭振聲，也無視涉弊的鼎越開發公司前董事長朱亞虎已坦承行賄。

    林延鳳批評，「錢是你們柯文哲在收，憑什麼責任卻都不用扛？」她也說，陳佩琪說柯文哲在創造台灣歷史，但她認為柯文哲是在創造台灣政治人物史上最惡劣的人格，以及最貪婪嘴臉的歷史。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播