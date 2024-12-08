陳佩琪發文護夫 林延鳳：錢是柯文哲在收憑什麼不用扛責？

北市議員林延鳳。（資料照）

2024/12/08 11:33

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深信柯文哲不知簽公展文會有罪 陳佩琪：若知5年以上牢獄之災怎會簽

〔記者蔡思培／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案被收押禁見，妻子陳佩琪今天在臉書發文思念丈夫，也提到「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…」，她也深信柯文哲不知簽公展文會有罪。不過北市議員林延鳳指，柯文哲當年有不顧都市發展局曾提醒有圖利疑慮，不顧法院判決、也不顧以及專業督審委員的反對意見，「錢是你們柯文哲在收，憑什麼責任卻都不用扛？」

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陳佩琪在臉書指，過往她都是和柯文哲一起出門活動，該做什麼跟著他就好了，現在只能一人形單影隻出門，獨自一人孤單回到家裡，讓她更想念柯文哲。她也提到，昨天參加活動回來後，很想寫些有關他的事情，我要說：「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…」

陳佩琪也說，柯文哲曾跟她說在京華城案中只簽一只公展文，該不該給容積、給多少，交專業的委員會去決定，並交給專案經理人處理。她深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，「若柯文哲知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？」

林延鳳則拍影片回應陳佩琪臉書發文，她直指柯文哲在京華城案當年有「三不顧」，不顧都市發展局曾上簽公文提醒會有圖利疑慮，不顧法院判決、也不顧專業督審委員的反對意見，最後質疑簽下公展公文。她也批評陳佩琪現在發文想將責任推給公務員、甚至是前副市長彭振聲，也無視涉弊的鼎越開發公司前董事長朱亞虎已坦承行賄。

林延鳳批評，「錢是你們柯文哲在收，憑什麼責任卻都不用扛？」她也說，陳佩琪說柯文哲在創造台灣歷史，但她認為柯文哲是在創造台灣政治人物史上最惡劣的人格，以及最貪婪嘴臉的歷史。

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