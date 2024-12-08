深信柯文哲不知簽公展文會有罪 陳佩琪：若知5年以上牢獄之災怎會簽

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪今日再次發文向柯傳遞思念之情，圖為兩人年輕時的合影。（翻攝陳佩琪臉書）

2024/12/08 10:50

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪今日再次發文向柯傳遞思念之情，感慨過去都是和柯文哲一同出門如今卻形單影隻，向柯喊話「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史。」陳佩琪也進一步透露，柯被羈押前與她說過的京華城案內容，強調自己深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？

陳佩琪指出，今年5月中開始出現一堆他當市長的招商成績被說成圖利的新聞，引她一陣擔憂，但柯總是笑她「愛想又愛操煩」，不過看著她的憂心，柯文哲也會把京華城的原委說給她聽，這也是她在9月8日濟南路活動上所講的一段話，當時是憑記憶力把他講的意思給講出來，雖不是很流利，但就是努力想把他跟我講的意思講給大家聽。

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陳佩琪還原當天在台上的宣講，京華城是柯文哲指派的「專案經理人」主持數次會議後大家共同決定給的容積率，最後結果是主持會議的專案負責人代市長蓋上「甲章」決行（每個到副市長就決行的案件，就由副市長代市長蓋上甲或乙或丙章），市長「尊重專業經理人」、「委員一個都不認識」、「這樣犯了什麼罪」？

至於有人質疑有些委員是柯文哲認識的，質疑柯說謊，陳佩琪認為，這只是抓柯講話的語病而已，柯說的意思是那些被找去開會的委員有誰他完全不知情，既然不知道，自然也無從和他們聯絡或指使他們，他說「有些委員他先前的確認識，但也是先前就認識的，後來被聘去當專案審查委員，他是毫無所悉。」

針對有媒體報導提及，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令副市長彭振聲主持都委會，用各種手段促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。陳佩琪解釋，柯文哲說他「在京華城案中只簽公展文，該不該給容積、給多少交給專業的委員會決定。」交給專案經理人處理的事情，柯到底違背了中央或地方哪條法令？哪條法令說北市府無權給容積率？

「有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了？」陳佩琪說，這讓她更不解了，若是一個簽下去就是5年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪？自己不相信台北市優秀、資深的公務員會集體法盲到這種程度，送個簽下去就5年徒刑以上的公展文給市長簽。

陳佩琪強調，她深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？「還記得柯曾跟我說，當時京華城公展一個月時間， 也不見附近居民或議員有任何反對意見。」她也補充，上述有關京華城案內容，是轉述柯文哲先前對她說的話，並非偵查庭的相關內容。

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