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    紀錄片揭中國吸收台灣網紅手法 沈伯洋點出關鍵：應揪出「統戰仲介」

    立委沈伯洋說，更重要的目標是揪出中間人，如部分旅行社、黑道、教授或台商，以及時常往返中國的立委、議員，都是常見的「統戰仲介」。（資料照）

    立委沈伯洋說，更重要的目標是揪出中間人，如部分旅行社、黑道、教授或台商，以及時常往返中國的立委、議員，都是常見的「統戰仲介」。（資料照）

    2024/12/07 20:18

    〔記者方瑋立／台北報導〕反共網紅八炯昨天推出「中國統戰紀錄片」系列上集，找來曾為中國統戰樣板網紅暨「抖音神曲」創作者陳柏源拍攝臥底企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅手段。立委沈伯洋今（7）日受訪指出，追查中國收買金流僅為輔助，重點目標仍是揪出中間人，讓包括自甘淪為「統戰仲介」的旅行社、黑道、教授、商人，或者立委、議員等「見光死」。

    紀錄片上集以陳柏源的經驗，揭露中國統戰部收買部分台灣網紅的手段及價碼，曾帶蔣友青赴中拍攝爭議影片的台灣網紅「麥狗886」直言，他與「寒國人」都沒賺甚麼錢；已入籍中國的舔共教練李東憲也自曝月領2到3萬人民幣（約台幣8萬9千到13餘萬元），引發中國統戰金流討論。

    沈伯洋今天接受本報訪問指出，追查金流只是輔助，因為即使公開平台金流，也會很快被規避，也可能使用虛擬貨幣等方式，甚至透過中國平台跟國際平台的流量「地下匯兌」，例如網紅在YouTube做合意的影片，就可以在抖音獲得流量做直播「帶貨」，以逃避查緝。

    他說，金流應該要查，但更重要的目標是揪出中間人，如部分旅行社、黑道、教授或台商，以及時常往返中國的立委、議員，都是常見的「統戰仲介」，如果從此截斷，中國就很難去接觸各式各樣的台灣人。

    沈伯洋主張，「反滲透法」根本不須規定適用期間，也應針對金流部分細修，但其與「政治獻金法」、「選罷法」等法連動，其中最大問題是法定選舉期或法定政治獻金期間太短。其次，他已送出修法條款，要將目前已有法規規範的假消息種類，全部納入反滲透法之中，意即，若因與中國接觸而散布相關違法假消息者，都加重罰責。

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