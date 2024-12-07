民眾黨「反霸凌、護勞權」大遊行 陳佩琪現身打氣

台灣民眾黨舉辦「拒絕官僚殺人！反霸凌 護勞權」大遊行，柯文哲妻子陳佩琪到場。（記者陳逸寬攝）

2024/12/07 17:02

〔記者李文馨／台北報導〕勞動部勞發署北分署公務員疑遭前分署長謝宜容職場霸凌而輕生，民眾黨今天（7日）下午舉行「反霸凌、護勞權」大遊行，從勞動部出發，最後在凱達格蘭大道向賴政府傳遞「陳情書」表達心聲。遊行途中，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪驚喜現身，民眾也紛紛向她加油打氣。主辦單位指出，現場超過3000人。

民眾黨今天舉行「反霸凌，護勞權」大遊行，民眾黨8名立委、祕書長周榆修等人均穿著黑衣、繫上白絲帶出席，活動首先由黨公職及民團代表在勞動部前短講，提出「反霸凌要立法」、「挺警消設工會」、「吹哨者要保護」等3項訴求，邀請民眾從勞動部出發走到總統府，寫下陳情書，在總統府前投進「功德箱」，盼將勞工心聲送進總統府。

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民眾黨總召黃國昌致詞說，8年前有人選總統時說「勞工是她心中最軟的一塊」，結果砍掉7天假，時任行政院長賴清德現在當上總統，帶給勞工不是保障，不是權益，在本該照顧勞工的勞動部內發生職場霸凌而結束生命。

民眾黨立委張啓楷指出，勞動部霸凌事件已過了一個月，行政院長卓榮泰、總統賴清德日前保證一週內要把所有霸凌案查清楚，但到現在都沒有。民眾黨不想等了，下週就會提出反霸凌專法草案，要求審議申訴霸凌事件要有2分之1的外部委員。

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全國公務人員協會理事長高誓男指出，根據立法院預算中心研究報告，去年就有11名公務員輕生、1300多人辭職，較2022年各增加120％跟122％。他認為，公務員跟主管部門間不平等關係、不合時宜法律制度及不當管理制度，才導致那麼多人離開，呼籲政府應嚴辦霸凌事件、完善職安法令、同意公務員籌組工會、改善工時與加班制度、改進考績制度、修正退休制度。

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台灣民眾黨舉辦「拒絕官僚殺人！反霸凌 護勞權」大遊行。（記者陳逸寬攝）

陳佩琪到場向遊行民眾致意。（記者陳逸寬攝）

遊行民眾高舉「反霸凌，護勞權」等標語。（記者陳逸寬攝）

陳佩琪到場向遊行民眾致意。（記者陳逸寬攝）

民眾黨立委黃國昌。（記者陳逸寬攝）

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