為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    退將稱「憲兵擴編搞戒嚴」 憲指部：捍衛自由民主憲政勿消費歷史創傷

    退役少將栗正傑（右1）稱「憲兵擴編搞戒嚴」，憲指部7日嚴正澄清籲勿消費歷史創傷、蔑視國軍的貢獻付出。（資料照，中央社）

    退役少將栗正傑（右1）稱「憲兵擴編搞戒嚴」，憲指部7日嚴正澄清籲勿消費歷史創傷、蔑視國軍的貢獻付出。（資料照，中央社）

    2024/12/07 15:49

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對有媒體引述退役少將栗正傑在政論節目聲稱「憲兵擴編搞戒嚴」，國軍憲兵指揮部今（7）日嚴正澄明，兵力結構調整是因應整體防衛構想以及一年期義務役陸續入伍的人力變化。憲指部強調，妄稱國軍準備戒嚴，「既是消費歷史創傷，更蔑視國軍夙夜匪懈、捍衛自由的貢獻與付出」，對部分網路「名嘴」渲染內容深表遺憾。

    栗正傑昨（6）於政論節目再次重提去年所稱「台北市憲兵擴充一倍是為了搞戒嚴」。對此，國軍憲兵指揮部今嚴正澄明，國軍兵力結構調整，係因應整體防衛構想以及一年期義務役陸續入伍的人力變化，各軍種皆有相關長期規劃。憲兵亦據此調整兵力結構，以強化衛戍作戰能量。

    憲指部強調，隨著軍隊國家化的落實，國軍已成為捍衛中華民國臺灣自由民主憲政體制的可恃力量。妄稱國軍在準備戒嚴，既是消費歷史創傷，更蔑視國軍夙夜匪懈、捍衛自由的貢獻與付出。

    憲指部對部分網路「名嘴」未經查證，多次以聳動內容渲染，污衊國軍官兵深表遺憾。並呼籲請勿再以錯假訊息，混淆國人視聽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播