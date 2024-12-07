退將稱「憲兵擴編搞戒嚴」 憲指部：捍衛自由民主憲政勿消費歷史創傷

退役少將栗正傑（右1）稱「憲兵擴編搞戒嚴」，憲指部7日嚴正澄清籲勿消費歷史創傷、蔑視國軍的貢獻付出。（資料照，中央社）

2024/12/07 15:49

〔記者方瑋立／台北報導〕針對有媒體引述退役少將栗正傑在政論節目聲稱「憲兵擴編搞戒嚴」，國軍憲兵指揮部今（7）日嚴正澄明，兵力結構調整是因應整體防衛構想以及一年期義務役陸續入伍的人力變化。憲指部強調，妄稱國軍準備戒嚴，「既是消費歷史創傷，更蔑視國軍夙夜匪懈、捍衛自由的貢獻與付出」，對部分網路「名嘴」渲染內容深表遺憾。

栗正傑昨（6）於政論節目再次重提去年所稱「台北市憲兵擴充一倍是為了搞戒嚴」。對此，國軍憲兵指揮部今嚴正澄明，國軍兵力結構調整，係因應整體防衛構想以及一年期義務役陸續入伍的人力變化，各軍種皆有相關長期規劃。憲兵亦據此調整兵力結構，以強化衛戍作戰能量。

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憲指部強調，隨著軍隊國家化的落實，國軍已成為捍衛中華民國臺灣自由民主憲政體制的可恃力量。妄稱國軍在準備戒嚴，既是消費歷史創傷，更蔑視國軍夙夜匪懈、捍衛自由的貢獻與付出。

憲指部對部分網路「名嘴」未經查證，多次以聳動內容渲染，污衊國軍官兵深表遺憾。並呼籲請勿再以錯假訊息，混淆國人視聽。

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