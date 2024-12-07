傳中方拒雙城論壇「市長來、軍演去」 蔣萬安駁：沒有這麼多腦補內容

首屆台北青年理想生活節7日於青年局舉行，台北市長蔣萬安出席活動，會前接受媒體訪問。 （記者羅沛德攝）

2024/12/07 13:13

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年的台北上海雙城論壇將於12月17日登場，相較往年時程延宕許多，有媒體報導稱，蔣市府原先要求上海派市長層級來交流，也提到希望共機不再擾台，但遭中方拒絕。對此，台北市長蔣萬安今（7日）受訪反駁，雙城論壇溝通有長期默契，沒有這麼多曲折劇情，報導有相當多腦補內容。

蔣萬安今出席台北青年理想生活節，會前接受媒體聯訪，媒體問他馬英九基金會邀請的中生團屢傳爭議，包含學生稱「中國台北」，以及中國多個社群平台稱中山女高如「盤絲洞」，是否擔心此次訪團影響雙城論壇？對此蔣萬安回應，一事歸一事，台灣年輕人非常成熟獨立、有自信、有思辨能力，大家要對台灣年輕人有信心，而他對於物化女性、貶低學生言論，一定反對且譴責。

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他提到，雙城論壇已經是第15年舉辦，一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，也會依法、依規定，也依照慣例向中央陸委會申請，會遵照相關規定舉辦論壇。

媒體追問，雙城論壇延宕許久，原先市府希望上海派市長層級，也希望共機不再擾台，最後交涉過程如何？是妥協還是達成共識？蔣萬安回應，雙城論壇溝通都有長期默契，沒有這麼多曲折的劇情，他有看到相關報導，覺得想像力實在太豐富，有相當多腦補內容；他強調雙城論壇都有長期默契，去年他去上海也是秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，今年也不例外，有信心可以把論壇辦好。

而對於傳出中國古裝劇《慶餘年》演員張若昀跟李沁會隨上海團來台，對此蔣萬安說，目前沒有接受到相關訊息，但強調會依照相關規定申請、辦理。

首屆台北青年理想生活節7日於青年局舉行，台北市長蔣萬安（左四）出席活動，和與會者代表及脫口秀演員合影。 （記者羅沛德攝）

雙城論壇延宕，有媒體報導稱，蔣市府原先要求上海派市長層級來交流，也提到希望共機不再擾台，但遭中方拒絕。對此，台北市長蔣萬安今（7日）受訪反駁，沒有這麼多曲折劇情，報導有相當多腦補內容。 （記者甘孟霖攝）

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