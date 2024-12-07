陳玉珍對賭「沒穿襯衫就辭職」 吳沛憶嗆：亂提法案的人要下台

吳沛憶指陳玉珍「脫衣求碰瓷」，陳則下戰帖稱若她有穿襯衫，吳要辭職下台。吳沛憶對此表示，亂提法案的人、毀壞國家憲政的人才要辭職下台，盼她尊重立法委員的工作專業。（資料照）

2024/12/07 12:06

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨團昨於立法院會突擊提出變更議程，將第一案改為「公職選罷法」，朝野爆發肢體衝突。民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」，陳則下戰帖稱若她有穿襯衫，吳要辭職下台。對此，吳沛憶今（7日）表示，亂提法案的人、毀壞國家憲政的人才要辭職下台，盼她尊重立法委員的工作專業。

吳沛憶昨分享影片指陳玉珍「脫衣求碰瓷」，如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷；陳玉珍則留言表示：「如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台，如果我裡面有穿襯衫，你吳沛憶辭職下台？！做一個國會議員，可以信口開河嗎？」

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吳沛憶今對此回應，她昨天看到陳玉珍的外套拉鍊掉下來，裡面直接一件內衣外露，她就趕快幫陳遮起來，也提醒她拉鍊掉了；但數分鐘之後，她看到陳玉珍自己又把拉鍊拉下來，內衣直接外露。

吳沛憶說，女性要穿著要如何都尊重，只是陳玉珍現在拿著事來對賭要辭職下台，她覺得這是對工作的不尊重。吳也說，「怎麼樣的人才要辭職下台？亂提法案的人、毀壞國家憲政的人才要辭職下台」 ，希望大家可以尊重立法委員的工作專業，最後也提醒天冷注意保暖。

民進黨立委吳沛憶說，女性要穿著要如何都尊重，只是國民黨立委陳玉珍現在拿著事來對賭要辭職下台，她覺得這是對工作的不尊重。（民進黨立委辦公室提供）

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