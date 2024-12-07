為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳玉珍對賭「沒穿襯衫就辭職」 吳沛憶嗆：亂提法案的人要下台

    吳沛憶指陳玉珍「脫衣求碰瓷」，陳則下戰帖稱若她有穿襯衫，吳要辭職下台。吳沛憶對此表示，亂提法案的人、毀壞國家憲政的人才要辭職下台，盼她尊重立法委員的工作專業。（資料照）

    吳沛憶指陳玉珍「脫衣求碰瓷」，陳則下戰帖稱若她有穿襯衫，吳要辭職下台。吳沛憶對此表示，亂提法案的人、毀壞國家憲政的人才要辭職下台，盼她尊重立法委員的工作專業。（資料照）

    2024/12/07 12:06

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨團昨於立法院會突擊提出變更議程，將第一案改為「公職選罷法」，朝野爆發肢體衝突。民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」，陳則下戰帖稱若她有穿襯衫，吳要辭職下台。對此，吳沛憶今（7日）表示，亂提法案的人、毀壞國家憲政的人才要辭職下台，盼她尊重立法委員的工作專業。

    吳沛憶昨分享影片指陳玉珍「脫衣求碰瓷」，如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷；陳玉珍則留言表示：「如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台，如果我裡面有穿襯衫，你吳沛憶辭職下台？！做一個國會議員，可以信口開河嗎？」

    吳沛憶今對此回應，她昨天看到陳玉珍的外套拉鍊掉下來，裡面直接一件內衣外露，她就趕快幫陳遮起來，也提醒她拉鍊掉了；但數分鐘之後，她看到陳玉珍自己又把拉鍊拉下來，內衣直接外露。

    吳沛憶說，女性要穿著要如何都尊重，只是陳玉珍現在拿著事來對賭要辭職下台，她覺得這是對工作的不尊重。吳也說，「怎麼樣的人才要辭職下台？亂提法案的人、毀壞國家憲政的人才要辭職下台」 ，希望大家可以尊重立法委員的工作專業，最後也提醒天冷注意保暖。

    民進黨立委吳沛憶說，女性要穿著要如何都尊重，只是國民黨立委陳玉珍現在拿著事來對賭要辭職下台，她覺得這是對工作的不尊重。（民進黨立委辦公室提供）

    民進黨立委吳沛憶說，女性要穿著要如何都尊重，只是國民黨立委陳玉珍現在拿著事來對賭要辭職下台，她覺得這是對工作的不尊重。（民進黨立委辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播