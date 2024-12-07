新竹市教育處長出事了 昔處理代理教師遭霸凌輕生案違失被彈劾

新竹市教育處長林立生因2021年任職嘉義市教育處長期間代理教師輕生案，被監察院彈劾。（記者洪美秀攝）

2024/12/07 06:02

首次上稿 12-06 23:45

更新時間 12-07 06:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市教育處長林立生2021年任職嘉義市教育處長期間，處理代理教師遭校長霸凌輕生案，未妥善督導所屬，被監察院彈劾。新竹市政府回應，尊重監察院的審查結果。

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新竹市府6日才發布多達5個局處長、副處長人事異動令，其中，具爭議的勞青處長「Z9」吳達偉是高虹安任立委時的助理，更是高虹安貪污案的證人之一。吳達偉接任勞青處長，在野批評是高虹安在背後主導的政治酬庸，更是她讓親近人士寄生新竹市府。

6日晚間又傳出教育處長林立生被彈劾。這也是高虹安親信之一的田政宏因棒球場土壤檢測標案遭檢廉約談涉洩密以5萬元交保神隱至今，又有重要一級主管出事。

林立生在嘉義市府期間出事離職，高虹安今年7月任命他接任新竹市教育處長。監察院彈劾結果出爐，林立生未表示意見，市府則強調，尊重監察院的彈劾程序，全案監察院已移送懲戒法院審理，尚待相關結果出爐。

據悉，林立生是政務官，懲戒法院的處分如果是政務官，懲戒法院可能可以處分為免職、撤職、減俸、罰款或申誡等5種處分。

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