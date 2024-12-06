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    首頁　>　政治

    無端掃到颱風尾 蔡其昌把「下流」還給傅崐萁

    立院朝野黨團在議場內協商時，國民黨團總召傅崐萁（後中白衣者）竟對著民進黨團幹事長吳思瑤（背對鏡頭者）及議事人員破口大罵。（讀者提供）

    立院朝野黨團在議場內協商時，國民黨團總召傅崐萁（後中白衣者）竟對著民進黨團幹事長吳思瑤（背對鏡頭者）及議事人員破口大罵。（讀者提供）

    2024/12/06 19:23

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁今（6）日於議場內飆罵民進黨團幹事長吳思瑤及議事人員，引發批評，而當時站在旁邊的民進黨立委蔡其昌也無端被掃到颱風尾。對此，蔡其昌發文表示：「不是愛咆哮就是老大！」他說，整個過程實在有點莫名其妙，所以他想把傅崐萁現場說的那句「下流」還給他！

    國民黨團上午突於院會變更議程，意圖強行通過備受爭議的《公職人員選舉罷免法》修法，要求罷免連署須附身分證影本，引爆藍綠衝突。而後在議場內朝野協商時，傅崐萁竟對著吳思瑤及議事人員破口大罵「丟臉！下流！」、「議事人員搞什麼東西，叫你們後面關起來怎麼不關。」蔡其昌站在一旁也無端被波及。

    「不是愛咆哮就是老大！」蔡其昌表示，看到新聞與網路上大家分享他無故被傅崐萁咆哮的畫面，「大家對我的關心，我都收到了！」

    蔡其昌說，其實這過程說來也是非常瞎！當時他與立院秘書長周萬來在討論議事程序時，傅崐萁在旁沿路咆哮，到他身旁突然對著他再咆哮兩句，立法院長韓國瑜則馬上拉著傅說：「蔡委員很理性，不要這樣！」

    蔡其昌無奈表示，整個過程實在有點莫名其妙，所以他想把傅崐萁現場說的那句「下流」還給他！

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