新北某國中不到半月2起學生墜樓 議員質疑市府未即時作為

新北市板橋區某國中今日傳出學生墜樓案，新北市議員周勝考、黃淑君對此事提出質疑。（記者黃子暘攝）

2024/12/06 18:03

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區某國中今（6日）傳出墜樓案，當事學生送往醫院救治中。市議員周勝考、黃淑君質詢中質疑，該校不到半個月發生2起類似案例，是否新北教育環境出問題？要求市府相關調查、輔導要儘速啟動。副市長劉和然、教育局長張明文表示，心理諮商、輔導人員均已立即入校處理，下週一將組成專案小組調查、輔導。

周勝考表示，該校不到一個月有2名學生墜樓，試問新北教育究竟出了什麼問題，究竟是霸凌還是課業壓力讓學生無法承受？這對新北市教育是嚴重打擊，擔憂產生連鎖反應。

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黃淑君批評，難道市府在該校第一案時沒有啟動具體處理？否則為何不到半月就有第二案發生？希望市府有具體作為，接住新北市的孩子。

副市長劉和然說，今日墜樓的學生目前在醫院救治中，至於教育現場氛圍，市府一定啟動諮商、輔導，衛生局專業人士也有介入處理，對於全校的輔導也會隨之啟動，將會在校長相關會議上提出；對於相關案件處理要細膩，細部做法均已全面啟動，對於案情了解還要考量當事學生、家屬心情，現階段仍以救治當事學生為首要之務。

教育局長張明文指出，校方、督學都在醫院陪伴學生與家屬，除了予以關懷外，也會積極協助後續醫療問題，案情尚在了解中，初步釐清與前次案件為獨立事件，輔導資源會儘速進駐，心理師、社工師都會進場進行輔導。

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