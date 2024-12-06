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    南市愛心餐食券改數位票證 兌換據點增至565個

    南市愛心餐食補給站計畫，餐券結合數位學生證或學生一卡通電子票卡，提供兒少免費兌餐。（圖由南市社會局提供）

    南市愛心餐食補給站計畫，餐券結合數位學生證或學生一卡通電子票卡，提供兒少免費兌餐。（圖由南市社會局提供）

    2024/12/06 17:09

    〔記者蔡文居／台南報導〕為了讓弱勢家庭兒少於寒暑假期間不致挨餓，台南市社會局推出愛心餐食補給站計畫，今年起將紙本餐券改為數位票證，並結合數位學生證或學生一卡通電子票卡，提供兒少免費兌餐，可兌換餐食據點也增至565個。

    南市社會局今天舉辦今年度社福成果發表會，呈現從世代共融、數位化公益救助、長期照顧、志願服務、街友自立、友善托育、身障照顧資源布建、暴力防治等不同面向全方位推動南市各項社會福利服務。

    社會局長盧禹璁並分享，今年南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績，另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1。

    其中，在學童愛心餐食補給站計畫部分，南市自2016年推動後均使用紙本餐券，但紙本餐券易遺失或損毀無法補發，影響弱勢兒少領取權益，今年起因應數位化趨勢，將原本紙本餐食兌換券改為數位票證，提供兒少更便捷的兌換方式。

    南市社會局表示，兌換地點除統一超商、萊爾富超商、來來OK超商外，新增正忠排骨飯等12家熱食餐食店，共5家合作廠商，可兌換餐食據點也增至565個，提供學生兌換市價77~80元面額餐食。今年暑假期間，全市共計741名學童、2萬2712人次受益。

    南市社會局舉辦年度社福成果發表會。 （記者蔡文居攝）

    南市社會局舉辦年度社福成果發表會。 （記者蔡文居攝）

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