新北市府每年補助農漁會1.5至1.8億 議員質疑拿來修廁所、辦乒乓球活動

新北市議會今（6）日審議農業局等局處預算。圖為今日開會畫面。（記者黃子暘攝）

2024/12/06 17:03

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會今（6）日審議農業局等局處預算，市議員張錦豪質詢指出，農業局每年有1.5至1.8億元會補助給農漁會，卻缺乏監督機制，農漁會可用這筆錢來辦活動、硬體修繕等非農業推廣的資本門支出，就算有辦推廣也只是「大拜拜」，而且農業局本身就有編農產品推廣預算，「錢不能這樣花」。副市長劉和然說，會再去了解整體狀況。

張錦豪說，農業局每年有1.5至1.8億元補助給農漁會，議員卻苦無監督或建議機制，就算要資料也沒有，這筆錢被農漁會拿去做資本門支出，包括修廁所、天花板、硬體設備、辦乒乓球活動，就算舉辦推廣活動也只是「大拜拜」，據他了解，近期還有補助60萬元給農會辦乒乓球活動。

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張錦豪指出，農業局分明本身就有編農產品推廣預算，不解為何還要年年給農漁會這麼多錢做資本門支出？「錢不能這樣花」，好像與農民有關的事物就可以「無限上綱」一定要給錢，呼籲檢討，他也希望農漁會總幹事可以到審查委員會來交流，讓議員們了解預算如何被運用，其中調整空間希望副市長加強督導。

劉和然表示，新北有20多個農漁會，分散各處，每個組織的條件不同，有時中央補助也會直接到農漁會去，他會再去了解整體制度，也會加強督導。

農業局長諶錫輝表示，乒乓球活動是全國性交流的活動，新北市農會很爭氣，球類跟路跑都拿冠軍，也是藉此活動使農業成員交流。

張錦豪則駁斥，重點是預算豈可每年都做非農業推廣？他也建議，其他農業大縣有府層級的官員出國推廣農產，新北本身有很棒的文山包種、山藥、綠竹筍等農產，希望市府也考慮由府層級出國推廣。

劉和然回應，新北人口多、消費量大，自產自銷不少，願意來研究出國推銷農產品一事。

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