高虹安貪污案證人吳達偉Z9 接任竹市府勞青處長

吳達偉接任新竹市勞工與青年處長。（擷取自吳達偉臉書）

2024/12/06 16:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府一級主管人事今天再度大搬風，這是高虹安停職後，代理市長邱臣遠首次進行大幅度一級及二級主管異動，其中高虹安貪污案中以證人身分出庭，在網路上被稱為Z9的吳達偉，接任市府勞工與青年處長。

新竹市府配合明年1月1日進行組織調整，今天也發布人事異動令，包括，城銷處處長嚴翊琦調任產發處長、副處長呂清松調任產發處副處長；產發處長許智堡調任行政處長、副處長洪明仕調任民政處副處長；城銷處長由勞工及青年處長林昱志接任、副處長由市府簡任秘書謝濬鴻調任；勞工及青年處長由新北市議會黨團顧問吳達偉接任。

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另新增長期照顧管理中心、青年發展中心等兩個二級機關，明年1月1日運作，而公園及觀光區設施維護管理中心，9日起配合市府組織調整正式運作。長期照顧管理中心主任由衛生局長照科長丁冠玉調任，青年發展中心主任由勞工及青年處青年事務科長陳毅璇調任，公園及觀光區設施維護管理中心主任則由城行處觀光維護科長林政億調任。

在這波異動名單中，最讓人意外的是高虹安助理費貪污案中，被列為證人的吳達偉接任勞工及青年處長，吳達偉在網路上綽號為Z9，曾是民眾黨的黨代表，也曾被國民黨開除黨籍，在2022年選舉及2024年總統及立委選舉中支持藍白合，游走在國民黨與民眾黨間。

吳達偉也因在高虹安助理費貪污案中以證人身分出庭，且被爆出吳達偉在擔任高虹安助理期間，曾透過他成立的歷久網路媒體公司，由鴻海集團旗下的永齡基金會按月支付歷久網路媒體公司，按月支付10萬元給高虹安辦公室，而引發媒體關注，不過吳達偉在高虹安貪污案中全身而退。

吳達偉原本在新北板橋地區深耕，準備再次參選，此次突接任新竹市府勞工及青年處長，被視為是高虹安主導，而市府這波人事異動也可看到高虹安主導的痕跡。

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