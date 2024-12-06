民進黨議員促加強與日交流 盧秀燕：計畫明年訪日但尚未敲定

台中市長盧秀燕說，明年有出訪日本計畫，但尚未敲定。（記者蘇金鳳攝）

2024/12/06 17:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕在疫情結束後趕進度訪問新加坡及美國，民進黨議員林德宇、曾威今天質詢說，台灣人跟日本非常友好，稱呼我們台灣，而不會稱中華民國，為何不出訪日本？盧秀燕答詢，明年計畫中，但尚未敲定。

盧秀燕說，12日要跟日本宮崎縣簽姊妹市，今天中午才把邀請函送給議長張清照，並代轉給所有議員。執政6年有3年多近4年碰到疫情，不知疫情持續多久，出訪砍得很少，能成行也不多，今年出訪了新加坡、美國後預算所剩不多，明年包括日本也在計畫中，但是事情沒有最後敲定；市長出訪要上級核定，也必須要跟對方洽接，如同跟總統出訪一樣，未成形不能公布。

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議員林德宇說，12強棒球賽台日冠軍大賽，滿滿的人為台日加油，但台中跟日本城市交流要加油。

林德宇說，根據日本交流協會資料，市長上任期間，只列2019愛知縣名谷屋市的友好交流協定，2024年10月台中市政府跟日本山形縣酒田市簽署「促進觀光友好交流協定」，反觀2016到2018疫情前有十多個交流協定，市長6年有3年遇疫情，從今年趕進度，未看到出訪日本。

祕書處長謝家蓁預計12日要跟日本宮崎縣簽姊妹市，林德宇詢問以什麼名義？謝家蓁說，協定內容是報行政院核定，行政院核定「台中市」、「宮崎縣」。

林德宇詢問曾出任蒙古國代表的副市長黃國榮，是否應該是台灣台中？黃國榮說，應該是，因為要經行政院同意，他個人的看法為簽定協定是一回事，實際的交流是最重要，簽了不往來也沒有用。

林德宇說，希望盧秀燕要加加油補強跟日本的交流，台中跟台灣對日本、對美國都是很重要的城市外交，但市長盧秀燕至今都沒有出訪的計畫，希望加強。他詢問盧秀燕，不訪日是否有何顧慮？

盧秀燕說，台中市的友好姊妹市，遠到南非都有，會希望跟所有友好的城市交流。

台中市議員林德宇、曾威呼籲盧秀燕多多跟日本交流。（記者蘇金鳳攝）

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