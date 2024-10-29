為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    8年前貼文被翻出 黃國昌「欣然」對「綠色大法官」投同意票！

    憲法法庭裁定國會擴權法案大部分條文違憲，黃國昌痛批「綠色大法官」閹割國會監督政府的權力。（資料照）

    憲法法庭裁定國會擴權法案大部分條文違憲，黃國昌痛批「綠色大法官」閹割國會監督政府的權力。（資料照）

    2024/10/29 17:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭上週五（25日）裁定國會擴權法案大部分條文違憲，除了國民黨，民眾黨黨團總召黃國昌也跳出來痛批「綠色大法官」閹割國會監督政府的權力。不過主持Podcast「打臉藍白第一品牌」的網紅「鬼島夢想家」翻出黃國昌2016年在社群的貼文，直指黃國昌口中的「綠色大法官」，有至少過半數都是黃國昌投下贊成票同意任命的。

    面對憲法法庭25日針對國會擴權法案做出的判決，黃國昌昨天（28日）特別在臉書發文怒斥，「綠色大法官所做出的憲法法庭判決，徹底閹割正常國家國會應有的權力，讓賴清德所率領的新威權體制走向獨裁！」黃國昌還說，可以看出大法官對行政權呵護至極，「綠色大法官獨特的憲法法學，真是讓人大開眼界！」

    看到黃國昌如此不滿現任大法官，並有一群小草附和，「鬼島夢想家」在Threads上貼出黃國昌2016年發布於臉書的貼文，「小草們，我真的要非常非常沉重地跟各位報告，現在黃國昌口中的綠色大法官們，『至少』有過半數的8位，確定是黃國昌投下贊成票同意任命的。」

    「2016年就任的許宗力、蔡烱燉、許志雄、黃瑞明、詹森林與黃昭元等6位大法官，有黃國昌自己的臉書貼文為證，是國昌老師『欣然』投下贊成票的。至於2019年就任的蔡宗珍與謝銘洋大法官，當年只有民進黨團及時力黨團（共73人）行使同意權，扣除正副院長不投票，這2位大法官獲得71票，也就是全數參與投票立委的同意，當然也包含黃國昌。至於同年另外2位沒有獲得全數票數的，因為沒證據黃國昌有沒有投，就不賴給他了，多少證據說多少話。」

    「鬼島夢想家」最後語帶調侃地說：「天啊！黃國昌說的『民進黨組成的綠色大法官』，竟然有過半數獲得黃國昌委員的同意票，怎麼會這樣？小草們快去問問你們國昌老師！」

    由 @taiwandreamer 發佈
    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播