8年前貼文被翻出 黃國昌「欣然」對「綠色大法官」投同意票！

憲法法庭裁定國會擴權法案大部分條文違憲，黃國昌痛批「綠色大法官」閹割國會監督政府的權力。（資料照）

2024/10/29 17:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭上週五（25日）裁定國會擴權法案大部分條文違憲，除了國民黨，民眾黨黨團總召黃國昌也跳出來痛批「綠色大法官」閹割國會監督政府的權力。不過主持Podcast「打臉藍白第一品牌」的網紅「鬼島夢想家」翻出黃國昌2016年在社群的貼文，直指黃國昌口中的「綠色大法官」，有至少過半數都是黃國昌投下贊成票同意任命的。

面對憲法法庭25日針對國會擴權法案做出的判決，黃國昌昨天（28日）特別在臉書發文怒斥，「綠色大法官所做出的憲法法庭判決，徹底閹割正常國家國會應有的權力，讓賴清德所率領的新威權體制走向獨裁！」黃國昌還說，可以看出大法官對行政權呵護至極，「綠色大法官獨特的憲法法學，真是讓人大開眼界！」

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看到黃國昌如此不滿現任大法官，並有一群小草附和，「鬼島夢想家」在Threads上貼出黃國昌2016年發布於臉書的貼文，「小草們，我真的要非常非常沉重地跟各位報告，現在黃國昌口中的綠色大法官們，『至少』有過半數的8位，確定是黃國昌投下贊成票同意任命的。」

「2016年就任的許宗力、蔡烱燉、許志雄、黃瑞明、詹森林與黃昭元等6位大法官，有黃國昌自己的臉書貼文為證，是國昌老師『欣然』投下贊成票的。至於2019年就任的蔡宗珍與謝銘洋大法官，當年只有民進黨團及時力黨團（共73人）行使同意權，扣除正副院長不投票，這2位大法官獲得71票，也就是全數參與投票立委的同意，當然也包含黃國昌。至於同年另外2位沒有獲得全數票數的，因為沒證據黃國昌有沒有投，就不賴給他了，多少證據說多少話。」

「鬼島夢想家」最後語帶調侃地說：「天啊！黃國昌說的『民進黨組成的綠色大法官』，竟然有過半數獲得黃國昌委員的同意票，怎麼會這樣？小草們快去問問你們國昌老師！」

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