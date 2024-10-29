解決排洪瓶頸 台1線大湖口溪橋改建 劉建國要求明年動工

大湖口溪斗南段自治橋橋面過低造成排洪瓶頸，也是大湖口溪造成嚴重水患原因。（立委劉建國服務處提供）

2024/10/29 17:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年7月凱米颱風挾帶豪大雨，雲林大湖口溪溪水暴漲溢堤，造成斗南、大埤嚴重淹水，主要原因是沿線台1線大湖口溪橋、鐵路橋橋面太低、橋墩體積過大阻礙排水，橋梁改建才能解決排洪瓶頸，其中台1線大湖溪橋改建經公路局規畫設計，初估經費約3.44億元。立委劉建國指出，將爭取改建工程在明年動工。

大湖口溪費時8年斥資12億元整治，但凱米颱風卻仍造成淹水，劉建國表示，經會同水利署等單位實勘，禍首是跨越大湖口溪的台1線橋、鐵路橋及自治橋的橋面太低，且橋墩體積過大阻礙排水，建議要提高橋面、縮減橋墩體積。

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劉建國指出，行政院長卓榮泰來勘災他即當面建議要拉高大湖口溪沿線橋體，提升排洪量，才能解決大湖口溪溢堤減少淹水，也獲得卓院長支持，對此，他特別邀集水利署第五河川分署長吳明華、台鐵嘉義工務段長鄭盛宏、公路局雲嘉南工程分局長郭清水等人到地方辦理橋梁改建說明會。

根據公路局簡報，台1線大湖口溪橋現為橋寬為26公尺、橋長81公尺，為雙向4車道加2慢車道，橋底高度不足且落墩數過多，考量上游鐵路橋、下游水管橋落墩數多，在河幅不寬情況新建橋採不落墩，橋寬拓寬至30公尺，並增設2公尺寬的人行道，改建後梁底比舊橋抬37公分，總經費約3.44億元，因該路段車流量大，施工將採半半施工，工期約600日曆天。

至於鐵路橋部分，台鐵公司說，將盡速請顧問公司規畫設計；自治橋部分，左、右護岸防洪牆將提高。

劉建國指出，透過說明會，讓地方民眾更了解橋梁改建的重要性，未來他會緊盯進度讓工程能早日動工，有效提升大湖口溪沿線的防洪能力，保障居民的生命財產安全。

立委劉建國（左）針對大湖溪斗南境內三座橋梁改建問題邀請相關單位到地方召開說明會。（立委劉建國服務處提供）

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