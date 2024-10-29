國軍酒駕案頻傳 納家屬聯繫共同制約

國防部29日舉行「國防部推動風險管理工作」記者會，由國防部發言人孫立方主持。（記者羅沛德攝）

2024/10/29 13:15

〔記者吳哲宇／台北報導〕近年國軍自傷、共諜及軍紀案件風險大增，國防部今日為此召開「國防部推動風險管理工作」記者會，總督察長室財務督察處處長駱可上校表示，風險管理的期望目標是希望降低所有事件發生的機率，但國防部追求的不是零風險，而是有效降低風險。各項管控措施除各單位自行評估，也會做內部稽核，找出風險因子，並激發各級幹部在實務作業上預防、預知和預想，探討管控作為，達到風險管理目標。

對於如何推動風險管理工作，總督察長室軍紀督察處處長吳長風少將以酒駕案件為例，首先在教育層面，國軍依照風險管理概念彙編相關重大危安事件，並策頒處理通報給各單位宣導。另外，國防部也引進外部專業意見，包含檢警入營宣導建立官兵對反酒駕的知能；在防範層面，國防部藉由重點人員的關懷跟值班士兵，能發掘潛存危安，避免官兵違法。另外，透過家屬聯繫，共同約制官員在外行為；最後在執行層面，單位內的管理會運用休假日、外膳宿日，實施門禁檢查，包含酒測等各種手段，來確保單位的安全順遂；在軍車出行前，也會實施相關檢測，要酒測合格方能執行勤務，落實安全管控。

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針對軍紀安全風險管理落實，吳長風表示，教育是最好的手段，在幹部教育部分，國軍透過各種會議或風險管理訓練，都讓幹部瞭解高風險因子的狀況。至於相關對策，都能夠有效掌握可能的風險因子人員，透過前述手段，掌握官兵可能異常的行為，以提前防範。另外，針對營外休假行為，國軍會落實在平常的宣教工作，讓官兵知道在外面的生活上，可能會遇到的風險，例如詐騙或是因財務接觸到賭博等行為，要讓官兵知道這些東西都會影響到他個人的生活跟個人的財產安全，進而防杜他們在外面造成的軍紀安全事件。

至於推動風險管理工作，是否又會衍生不必要業務，進而與部長減法思維相違，國防部發言人孫立方少將表示，部長在很多場合已特別強調，不管是公部門或私部門，人才永遠是最重要的資源，怎麼為官兵營造人性化、合理的生活跟教育訓練環境，讓他們把所有的精神聚焦在戰備訓練和本身負責國防安全的責任上，這是國防部要執行的工作。

孫立方指出，目前風險管理工作，包含前述的措施等，除了在執行上，各單位也不斷的、滾動式的檢討和翻修。部長已特別強調，不希望推動減法思維，反倒變成一項額外新增的工作，所以基本上國防部是不斷的去滾動檢討。當規定不符合實際或是基層對於某些管理規定，認為需要再精進跟調整時，我們就會去檢討調整。

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