台電進口煤炭「滯船費」3年賠30億 郭智輝允諾嚴查

行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝備詢。（記者劉信德攝）

2024/10/29 11:50

〔記者方瑋立／台北報導〕立委黃珊珊今（29日）質詢時指出，台電每年進口的燃煤，送到台灣來卻卸貨太慢，從2021年至今已賠償「滯船費」近30億元。此外，台灣推動智慧電表進度緩慢，推動12年至今僅完成323萬戶、達2035年目標的20%，但其中有3萬戶沒有網路，裝了也是白裝。

立法院院會今邀行政院院長卓榮泰提出賴清德政府能源配比及電價政策專案報告並備質詢，黃珊珊質詢時指出，賴總統曾說「節能是最好的能源」，智慧電表是深度節能的其中一個項目，但根據審計部資料顯示，目前為止147萬戶高耗能用電戶中將近一半未裝智慧電表，且另外已裝戶中約有3萬戶沒有網際網路，智慧電表不智慧，裝了等於白裝。

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黃珊珊指出，台灣從2012年開始推動智慧電表，跟日本是同一個時間，而日本已經幾乎達到100%，台灣則只推到20%，還有11年時間推剩下80%，效率非常差。

對此，經濟部長郭智輝回應表示，行政院長卓榮泰已有指示，智慧電表是這一期要大力推動的深度節能項目，一定會全力以赴。

此外，黃珊珊也指出，台電公司每年進口的燃煤，因卸貨太慢必須支付「滯船費」的賠償，從2021年約2億，到2022年增至7億，2023年卻暴增到20億，三年內賠償將近30億元，代表人家送貨來，卻沒有倉庫可以卸貨，就放在船上等。

黃珊珊質疑，20億、30億賠償，拿來蓋倉庫都蓋完了，不是說因為俄烏戰爭先訂貨，但都沒有規劃、安排，一賠20億，現在又說要漲電價，這樣百姓怎麼接受？郭智輝回應，此事一定會嚴查，這是不應該發生的問題。

另，黃珊珊也要求行政院找出更多綠能方案，包括完整探勘地熱發電資源，並提出健全法規配套，在此會期提供初步報告回應。

立委黃珊珊立院質詢。（記者劉信德攝）

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