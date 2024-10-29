卓冠廷轟環狀線修繕雙北圖利中工劍指李四川 北市籲勿做政治操作

環狀線橋和站至板新站因地震受損，修復經費從原先預估的4.5億元暴增至14.41億元。（資料照）

2024/10/29 11:17

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨新北市議員卓冠廷昨在新北市議會質詢時，怒批雙北市府涉嫌圖利中華工程，並認為時任新北市副市長、現任台北市副市長的李四川把責任丟給新北市，台北市政府今（29日）指出，環狀線第一階段（以下簡稱環一）營運行政契約，明訂環一營運盈虧及重置費用由新北市政府負擔，已於2023年5月移轉新北市政府營運；且雙北之前簽定委託興建、營運契約，皆由首長為之，呼籲卓冠廷不要為了選舉進行假想，做政治操作。

環一由原台北縣政府規劃及報奉行政院核定，基於事權統一及介面整合等因素，在縣市合作會議達成將由台北市政府興建的共識，並經報請交通部同意後，於2006年11月24日由當時的台北市長馬英九與台北縣長周錫瑋簽訂台北捷運系統環狀線建設計畫（第一）階段建設與土地開發行政契約書。

請繼續往下閱讀...

台北市政府指出，現任台北市副市長李四川是在於行政契約書簽訂後，於2007年9月才到台北縣政府服務，一直到2018年12月25日離開新北市政府。

市府指出，環一建設工程接近完工時，雙北市政府就環一未來營運進行協商，於2018年12月28日由當時台北市長柯文哲與新北市長朱立倫簽訂營運行政契約，明訂環一營運盈虧及重置費用由新北市政府負擔，並暫交由台北捷運公司營運3年，再由新北市政府考量是否收回自行營運。

2023年3月，經雙北協商共同函請交通部同意，環一地方主管機關移回由新北市政府擔任，經交通部同意後，已於2023年5月正式移轉新北市政府營運；況且雙北簽定契約，皆由首長為之，呼籲卓冠廷不要為了選舉進行假想，做政治操作。

此外，關於環一因地震受損的修復問題，雙北市政府考量肇禍原因究竟是天災、施工不當或設計等問題，短期內無法釐清，為求儘速讓環一復駛以減輕民眾通勤不便，且基於公共利益，復原工程有急迫性，須依法依規儘速處理，因此採復原與鑑定同步進行方式辦理，待第三方專家小組鑑定報告出爐後，如確認有廠商的責任，則將由台北市政府捷運局依原契約向廠商求償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法