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    高鐵南延高雄恐拆28棟房！鄭孟洳：市府應詳細述對地方衝擊

    鄭孟洳引述鐵道局4年前報告指出，高鐵若進高雄車站，台鐵三塊厝站附近可能有28棟房會被拆除?（本報資料照）

    鄭孟洳引述鐵道局4年前報告指出，高鐵若進高雄車站，台鐵三塊厝站附近可能有28棟房會被拆除?（本報資料照）

    2024/10/28 19:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員鄭孟洳今於都市計畫委員會業務質詢時指出，高鐵南延屏東的高雄方案可能需「拆28棟房」！他呼籲市府與相關單位針對高鐵進市區、對地方可能造成的衝擊應充分說明，並與市民溝通。

    鄭孟洳指出，重大建設的工程，都應該在事先充分與市民溝通，目前高鐵延伸屏東呼聲最高的「高雄方案」在高雄車站與周邊可能明挖覆蓋，除可能影響即將完工的高雄火車站站體工程，即使是工程影響最小的「潛盾工法」，仍多少會造成地方衝擊。

    她引述根據4年前可行性評估報告指出，三塊厝站附近將因改選「高雄案」，粗估有約28棟房屋可能需要拆遷?鄭孟洳呼籲市府，應該清楚說明對周遭地區的衝擊與影響，並充分與市民溝通。

    市府官員私下指出，相關方案目前都還在交通部、鐵道局內部作業與評估，地方並無相關具體資料，先前鐵道局在立院答詢時曾說會來地方辦說明會，「真的應該快點來說明」，免得引發爭議。

    高市議員鄭孟洳今於都市計畫委員會業務質詢。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員鄭孟洳今於都市計畫委員會業務質詢。（記者王榮祥翻攝）

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