國會擴權法案多數違憲 周萬來：若未來修法將配合處理

國會擴權法案遭憲法法庭判定多數違憲，立法院司法及法制委員會下週一將邀立法院周萬來（前中）提出專題報告。（資料照）

2024/10/26 20:09

〔記者陳政宇／台北報導〕國會擴權法案遭憲法法庭判定多數違憲，立法院司法及法制委員會下週一將邀立法院周萬來提出專題報告。周萬來盤整七個部分說明憲判結果及影響，並強調立法院各黨團及委員如認為未來仍有採取修法的必要，亦尊重委員提案及審議結果，也會配合處理相關行政支援工作，以使立法院職權行使更為順遂。

民進黨籍司委會召委鍾佳濱排定，下週一將邀請周萬來列席就「『113年憲判字第9號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，並備質詢。書面報告已送抵立委辦公室。

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有關立法程序部分，周萬來說明，憲法法庭判決指出立法程序雖存有瑕疵，惟尚未悖離憲法公開透明與討論原則，上開法律尚不因立法程序瑕疵而牴觸憲法。立法院有關議事表決方式的決定與實際運作，憲法法庭判決結果予以肯認係屬國會議事自律的範疇。

聽取總統國情報告部分，周萬來說，憲法法庭判決認為，憲法增修條文第4條第3項規定，僅賦予立法院得被動聽取總統國情報告之權，總統並無赴本院為國情報告的憲法義務。其餘有關國情報告常態化、指定國情報告內容或要求總統答復部分，均牴觸憲法權力分立原則，失其效力，對此判決予以尊重。

周萬來表示，有關質詢部分，憲法法庭判決略以立法院職權行使法第25條，除第1項後段增列不得反質詢與第2項及第4項部分內容未牴觸憲法外，其餘各項皆違憲失其效力，本條之判決結果與修正前之原條文幾無二致。

人事同意權部分，周萬來說，憲法法庭基本上肯認人事同意權審查程序屬國會自律範疇，原則上合憲；另被提名人於書面答復相關問題及列席說明與答詢前，不負任何具結義務，且不得裁處罰鍰，本院在相關審查程序後僅得為同意與否之決定。未來院會或委員會有關同意權審查程序，將以未經宣告違憲的新規定運作。

周萬來續指，行使調查權部分，憲法法庭判決認為立法院僅得以調查委員會行使調查權，不得設調查專案小組為之，且調查範圍僅於與立法院憲法職權行使的特定議案有重大關聯事項。據此，至於何者為「特定議案有重大關聯之事項」，應屬立法形成權部分，是否再修法作更明確性規範，尊重委員合議決定。

針對舉行聽證會，周萬來說，憲法法庭判決略以政府人員應邀出席本院各種委員會，並為說明或陳述意見，乃政治責任一環，其備詢與說明義務非屬法律義務與責任，另人民於憲法上並無配合立法院行使職權的義務，是以本院不得以科處罰鍰或刑罰等方式，強制其等出席、提供證言或陳述意見。惟因欠缺強制力或處罰機制，其執行成效尚待進一步觀察，未來修法方向尊重委員合議決定。

至於刑法第141條之1部分，周萬來指出，憲法法庭判決認為有關藐視國會罪違憲的主要理由，在於立法目的尚難謂屬追求憲法上重要公共利益，不符刑罰最後手段性的要求，違反憲法比例原則的要求，牴觸憲法保障人身自由意旨。由於其他民主先進國家不乏相關立法例，未來是否再進行修法，尊重委員合議決定。

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