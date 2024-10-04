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解讀賴清德兩岸路線 羅文嘉：民主台灣與專制中國是問題核心

海基會秘書長羅文嘉今表示，政府兩岸政策大原則不變，希望以平等、和平、對話來化解爭議。（海基會提供）

海基會秘書長羅文嘉今表示，政府兩岸政策大原則不變，希望以平等、和平、對話來化解爭議。（海基會提供）

2024/10/04 17:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕下週四就是10月10日雙十國慶，賴清德總統將發表上任後首度的國慶談話，海基會秘書長羅文嘉今（4）日表示，政府兩岸政策大原則不變，希望以平等、和平、對話來化解爭議。他也提到，兩岸最大的爭議，其實是「民主跟專制」，賴總統之前提到的「民主台灣與專制中國」，確實才是問題的核心觀點。

海基會今天召開例行記者會，媒體關心賴清德520就職演說，延續前總統蔡英文的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，而9月聯合國大會期間，賴清德透過影片發表「民主台灣與專制中國互不隸屬」的談話，是否代表是賴總統從蔡英文路線，慢慢走出屬於自己的兩岸論述路線？

羅文嘉表示，賴總統兩岸論述詮釋，是總統府的職權，海基會是受委託執行交流，這問題不適合由海基會談。但他強調，不管從蔡前總統到賴總統，民進黨政府對兩岸的大原則都從來沒有變過，也就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，以及保障台灣的自由民主制度，並希望能平等、和平、對話來化解爭議。

羅文嘉提到，他之前在受訪的時候曾提到，兩岸最大的爭議，癥結其實是「民主跟專制」，賴總統講到「民主台灣、專制中國」，確實才是問題的核心觀點。

羅文嘉說，雖然中國國台辦多次提到「兩岸制度之不同，不是分裂的藉口」，甚至說「中華人民共和國也是一個民主的制度」，叫做「全過程人民民主」。

羅文嘉強調，檢驗民主很簡單，「不必有那麼多個『全』」，就是有沒有言論、宗教、集會與出版自由，以及人權保障，這是最簡單證明，也是全世界基本的價值。對岸若覺得制度不同不是問題，那麼盡快調整到跟台灣、跟全世界民主國家一樣的軌道、一樣的價值標準。

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