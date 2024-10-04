郭宇軒被關在合肥 海基會：去年至今接獲77件赴中失聯案件

高雄22歲男子郭宇軒8月赴中國後失聯，中國國台辦證實他因涉嫌詐騙被拘，海基會秘書長羅文嘉4日透露，從去年1月至今年9月，有77件這類赴中失聯、向海基會求助案件，其中30餘件找到，涉及詐欺的比例非常高，但有40餘件還是失聯。 （海基會提供）

2024/10/04 17:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄22歲男子郭宇軒8月赴中國後失聯，中國國台辦證實他因涉嫌詐騙被拘，海基會秘書長羅文嘉今（4）日透露，從去年1月至今年9月，有77件此類赴中失聯、向海基會求助案件，其中30餘件有找到，但涉及詐欺的比例非常高，另有40餘件仍失聯。

羅文嘉表示，郭宇軒目前被關押在合肥，家屬有意赴中探視，但依照當地的法律，在被起訴、審判之前禁止任何聯絡，家屬都沒辦法探視。要等到中方正式調查完畢、起訴宣判，才會進一步知道郭宇軒到底涉什麼案。

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羅文嘉說，近期也有很多不同政黨立委向他反映，不只郭宇軒的案子，還有其他案子也都是被公安留置，事後詢問可能涉及詐騙或詐欺，但細節都不明確，據當事人家屬的說法，孩子是被騙去、被強迫的，也有說他們身上有傷痕等。

羅文嘉指出，根據中國官方統計，中國8月青年失業率高達18.8%，「失業率這麼高的情況下，中國年輕人都找不到工作了，怎麼還有這麼好賺的工作，輪到台灣人的年輕人去做？」

羅文嘉提醒，不管是朋友、認識的人、不認識的人招攬赴中國工作，提到很簡單、很好賺、很快就可以回來，都要非常謹慎小心，因為一旦去了之後，很可能遭到強迫，「不做不行，做了之後就涉及犯罪，面臨收押、起訴、審判，甚至拘禁」。

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