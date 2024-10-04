總預算案再被封殺 王定宇：有機會表決成功卻又被藍白退回

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/10/04 11:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日立法院會中，針對行政院總預算案，民眾黨團提案僅限列，變相封殺總預算案，最終進行表決，以「藍白合」56票贊成、50票反對通過。對此民進黨立委王定宇表示，民進黨有機會表決成功，卻被藍白聯手又再度退回影響各層面的國家總預算！

今天院會處理報告事項前，民眾黨團提議，本次院會議程僅限列議事日程草案所列報告事項及質詢事項，對行政院長施政報告繼續質詢；國民黨團提議內容與其相同；民進黨團則提議，增列行政院函請審議總預算案、前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案。

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因民進黨立委對民眾黨團提議表達異議，故對此展開表決大戰。經統計，出席立委106人，有56人表達贊成，50人表達反對；其中，國民黨立委柯志恩、蘇清泉，以及配合國民黨團運作的無黨籍立委陳超明未投票，民進黨立委楊曜亦未參與投票。

王定宇在臉書PO文表示，剛剛藍白聯手又再度退回國家總預算！民進黨50 vs.國民黨49+民眾黨7，50：56再度擋下總預算，原本民進黨有機會表決成功，讓影響民生經濟、國防外交、治水防洪、社會福利、教育文化、科技技術等等的總預算按照程序交付委員會審查，但是因為白藍的合作，再度退回！

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