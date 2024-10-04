維護逾5千名考生權益 考試院今緊急核備醫師等13類考試

維護逾5千名考生權益，考試院今依法召開院會緊急通過醫師等13類考試辦理情形核備案，才能核發及格證書。（考試院提供）

2024/10/04 09:59

〔記者林曉雲／台北報導〕即使考試院新人事案卡關立法院，考試院在空窗期仍依法維護5551名考生權益，今（4日）召開院會「緊急」通過113年第二次專技高考醫師第一階段考試等13類科考試辦理情形核備案，並寄發牙醫師第二階段考試等9類科考試及格證書。

113年第二次專技高考醫師第一階段考試、中醫師第一階段考試、牙醫師第一階段與第二階段考試、藥師第一階段與第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、113年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等13類科考試，已於9月10日榜示。

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考試院說明，依規定，考試院會議須核備典試及試務辦理情形表等關係文件後，始能寄發及格證書，為使這些專業的醫療人力能儘速投入相關職域，滿足各醫療院所人力需求，維護民眾就醫品質，考試辦理情形核備案應屬「緊急必要事項」。

考試院今日依「考試院會議規則第5條之1」規定召開會議，通過該考試之典試及試務辦理情形及關係文件核備案，並於會後寄發牙醫師第二階段考試等9類科之考試及格證書，以維護當事人工作權益，並滿足醫療機構進用專業人力之需求，且完備國家考試應遵循之各項法定程序。

考選部報送的醫師第一階段考試等13類科考試辦理情形表，及格人數共計5551人，其中牙醫師第二階段考試426人、藥師第二階段考試822人、醫事檢驗師444人、醫事放射師226人、助產師37人、物理治療師331人、職能治療師404人、呼吸治療師144人及獸醫師242人，合計3076人，因已完成考試程序，依法由考試院發給及格證書；其餘醫師、中醫師、牙醫師及藥師等4類科第一階段考試及格人員2475人，則由考選部發給及格證明文件，待通過第二階段考試及格，考試院才可以發給考試及格證書。

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