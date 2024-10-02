扯！中國遊客大鬧西門町 街頭硬搶「光復香港」旗幟

有在台港人趁10月1日中國國慶在西門町舉辦香港國殤活動，竟有中國遊客（左）鬧場，雙方爆發口角。（圖擷取自《自由亞洲電台》）

2024/10/02 12:13

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨（1）日有在台香港人在台北市西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，掛起「光復香港、時代革命」等旗幟，沒想到竟有2名自稱來台觀光的中國遊客鬧場，高喊「台灣、香港都是中國的」，還動手拉旗、破壞。港人怒斥「回去你們的中國」，不要來「破壞我們的民主自由」。

《自由亞洲電台》報導，10月1日是中國「國慶節」，香港政府熱烈慶祝，舉辦慶祝酒會、處處高掛五星旗，這些在台港人傍晚在捷運西門町站6號出口旁的醒目地點，掛起「光復香港、時代革命」等旗幟，地方鋪著「沒有中國國慶、只有香港國殤」標語。

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沒想到，活動開始前，2名路過的中國遊客與主辦單位發生爭執，其中男性遊客說：「今天是中國國慶節，我不允許有這種旗子插著。」隨即就伸手要拔掉旗幟。

主辦單位的人士馬上出手阻止，怒斥「不要動手」、「今天只有國殤」，還告訴他「這裡是台灣，你有表達意見的自由，這是最珍貴的地方」；沒想到男子回嘴「台灣是中國的一部分」、「台灣、香港都是中國的一部分」。在場港人回嗆「台灣是台灣人的、香港是香港人的」。雙方爆發口角。沒多久警察獲報到場了解，男性遊客離去前還回頭再說「香港是中國的一部分」。

活動發起人「赴湯」說，這不是民主自由國家可以發生的事，「我們在民主自由的國家，你不認同我們的想法，可以跟我們講」，不是一來就破壞東西，「如果你們這些沒有自由的人覺得『沒有自由是可以的』，你們回去你們的中國」，「不要來民主自由的國家，來破壞我們的民主自由」。

參與活動的港人團體「香港邊城青年」祕書長馮詔天表示，在台灣的港人選在「十一」舉辦「國殤」活動，是想爲同樣受到中國迫害的人發聲，他認為，破壞者是受到中國洗腦教育影響才有這種行為。

目擊過程的香港藝術家黃國才說，這件事反映出「中國小粉紅」無處不在，「他們出國後到處破壞」，十年前香港雨傘運動時就發生過，這次最讓人不能接受的是，台灣警察到場後，他們還理直氣壯大叫「台灣是中國的」，「作為台灣人、香港人或愛台灣的人，都不能也不應該接受這種說法」。

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