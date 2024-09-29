將銜賴清德之命拜會韓國瑜 潘孟安盼7大法官都獲朝野支持

總統府秘書長潘孟安也在賴總統責成下，近期擬率7名被提名人拜會立法院長韓國瑜，希望每位大法官被提名人都能獲立院同意。 （資料照）

2024/09/29 12:07

〔記者陳昀／台北報導〕總統府8月底公布新任7位大法官人事案，包含提名張文貞出任司法院院長、姚立明出任司法院副院長等，並將總統咨文送至立法院，咨請立院行使同意權。據了解，繼行政院長卓榮泰後，總統府秘書長潘孟安也在賴總統責成下，近期擬率7名被提名人拜會立法院長韓國瑜，希望每位大法官被提名人都能獲立院同意。

司法院正、副院長許宗力、蔡烱燉在內7位大法官，將於今年10月底任期屆滿，總統府日前公布7位被提名人，首次提名女性司法院長人選，並將總統咨文送至立法院，咨請立院行使同意權。名單分別是司法院大法官並為院長被提名人、台灣大學法律學院特聘教授張文貞，大法官並為副院長被提名人、財團法人國會觀察文教基金會董事長姚立明；其他名單包括政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。

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潘孟安6月曾銜總統賴清德之命，率考試院正副院長及考試委員被提名人拜會韓國瑜，與朝野各黨進行善意對話，強化溝通協調，為考試院人事案爭取支持。據悉，這次同樣是在賴清德責成下，潘孟安將於開議後將率被提名人赴立院拜會，請立院依照憲政職權審查人事同意權，希望每位大法官被提名人都能獲朝野支持與同意，為台灣的司法改革做出貢獻。

黨政人士表示，賴清德與潘孟安都是立委出身，尤其曾在朝小野大的困局中，擔任前後任民進黨團幹事長，深知議事規則運作及跨黨派協商溝通的重要性，盼能在國會針對不同議題促進善意溝通，加上新會期府院執政團隊為求朝野溝通順暢，化解近期中央政府總預算案卡關；行政院長卓榮泰也為此和韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」，韓承諾將擔起責任向在野兩黨遊說，邀請民進黨、國民黨與民眾黨黨團三長與行政院餐敘，盼化解總預算案僵局。

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