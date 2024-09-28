教師節追憶恩人 張廖萬堅：一場空難帶走3位老師

教師節追憶恩師和恩人，張廖萬堅感嘆一場空難帶走3位恩人老師。（取自張廖萬堅臉書）

2024/09/28 17:02

〔記者林曉雲／台北報導〕今天教師節，教育部政次張廖萬堅在臉書發文追憶感謝恩師和恩人，他的國中老師曾是白色恐怖受難者，而台中一中導師趙南華把他從差點成為拒絕聯考的小子路上拉回，而他初次參選台中市議員時，3位國中女老師因理念相同，成為他最重要的義務助選團隊，卻在峇里島回台時發生華航大園空難，奪走了3人生命，每次想起仍會眼眶濕，從教育立委進入教育部服務，提醒自己莫忘初衷，要為教育投入更多。

張廖萬堅的國小導師李正豐是美術老師，課後免費指導學生，假日帶學生參加各種寫生比賽，張廖萬堅說，60年代少有美術等才藝班，老師無私付出，讓一半同學都以當老師為志願，也真的有好幾位同學考上師專，他小五時拿到台日交流寫生全國銀牌，但媽媽反對他走美術，他因此讀國中升學班。

請繼續往下閱讀...

國中導師林慧哲出了名的嚴格，少有笑容，常手執教鞭，張廖萬堅說，全班4成考上台中一中，4成考上台中二中，後來他才知道台灣師範大學歷史系畢業的老師，原來是白色恐怖受難者，因參與1949四六事件被判刑11年，出獄後雖完成學業成為公費教師，但找不到教職，直到當時的國中校長（張廖萬堅的叔叔）給他機會。

而台中一中導師趙南華則是拉回叛逆期的張廖萬堅，讓他沒有成為拒絕聯考的小子。

張廖萬堅投入地方市議員選舉時，逐家拜訪時認識3位國中女老師，相談甚歡，3位老師成為他最重要的義務助選團，每天下課後就幫他選舉，他第一次以3731票吊車尾選上，3位老師規劃參團到峇里島旅遊，但因他的太太懷孕近預產期而未同行，只好婉謝老師們的邀約。

張廖萬堅感嘆說，造化弄人，3位老師在1998年2月16日華航大園空難中離世，他和太太夜不成眠，後來他當了5屆議員和2屆立委，一直堅持在教育委員會，除了自己父親是國小老師，一路的恩師和恩人的指引，讓他提醒自己要莫忘初衷，堅持繼續為教育付出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法