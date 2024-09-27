郭智輝、林佳龍4首長缺席立院總質詢 行政院：因公請假

行政院發言人李慧芝指出，立院今日施政報告總質詢，4位首長「因公請假」。（記者鍾麗華攝）

2024/09/27 17:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰要求在立法院會開議後，各部會首長應親自出席，表示對立法院的尊重，不過，今天除了經濟部長郭智輝外，外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、原民會主委曾智勇都請假，行政院表示，已於立法院會前，依據立法院職權行使法規定，向立法院提交相關請假文件，並委由代理人出席。

行政院發言人李慧芝表示，為遵守立法院職權行使法規定，並彰顯行政機關對於立法院的尊重，卓揆於本會期開議前，即已要求各機關首長於總質詢期間，除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、接待重要外賓或其他重大緊急事務須親自處理外，均應親自出席；如確實因為上述事由致無法出席時，亦須於事前辦妥請假手續，務必讓立法院充分知悉相關請假資訊。

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李慧芝指出，今日施政報告總質詢共有4位首長「因公請假」，包括林佳龍因陪同外賓晉見總統暨訪台行程請假，委由政務次長田中光代理出席立法院院會；郭智輝為台日經貿合作，率團訪日拜會交流一事請假，並委由政務次長陳正祺代理出席立法院院會。

至於徐佳青因出席「世界台灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事會議」請假，並委由副委員長阮昭雄出席立法院院會；以及曾智勇因獲派擔任總統特使赴帛琉共和國慶賀該國30週年國慶一事請假，並委由副主委谷縱•喀勒芳安出席。

李慧芝強調，4位首長皆於今日施政報告總質詢前分就上開事由而請假，行政院亦已於開會前，依據立法院職權行使法第26條規定向立法院提交相關請假文件，並委由代理人出席。

李慧芝表示，行政機關對於立法院一向都表示尊重，政院也感謝立法院長韓國瑜對於過往慣例的再次提醒，未來會持續依照卓揆指示，除非總統任務或重要公務行程，部會首長一律都要親自出席立法院院會。

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