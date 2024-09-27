遭疑不提供大巨蛋消防驗證報告 北市體育局：已通過防火逃生避難安全驗證

「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋舉行。（資料照）

2024/09/27 16:00

〔記者楊心慧／台北報導〕「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋舉行，民進黨台北市議員簡舒培卻發現遠雄雖然日前請消防安全中心基金會進行「消防安全驗證」，但北市府不提供驗證內容及驗證報告，質疑拿人命開玩笑；台北市體育局說明，經實際驗證自災害反應時間至抵達避難所，均能在界限時間內完成，已達驗證目標，後續才通過防火逃生避難安全驗證。

體育局表示，依據消防安全中心基金會通過驗證建議，將嚴格要求遠雄需因應不同活動型態組織，不同人力規畫部署的常備自衛消防編組，若為滿場情境，需組織至少92名自衛消防編組人員，並應於球場層各避難出口設定疏散人數，並依各類活動形式，由遠雄會同活動主辦方，於活動前依通過驗證的模式，進行自衛消防編組演練。

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體育局強調，未來大巨蛋若要舉辦如演唱會等非體育賽事等大型活動，需依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」向台北市體育局提出申請，並檢附消防安全基金會通過的防火逃生避難安全加強驗證相關佐證資料，再由體育局召開跨局處會議進行審查，確保程序完備、安全無虞後，才能舉辦。

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