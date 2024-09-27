10/5大巨蛋國慶晚會 簡舒培爆：北市府不提供消防驗證報告 推給遠雄

民進黨台北市議員簡舒培今上午受訪談大巨蛋「消防安全驗證」的問題。（記者楊心慧攝）

2024/09/27 11:41

〔記者楊心慧／台北報導〕「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋舉行，但民進黨台北市議員簡舒培卻發現遠雄雖然遵照使照註記，日前請消防安全中心基金會進行「消防安全驗證」，但驗證內容及驗證報告，北市府皆不提供，把大巨蛋防火逃生避難的責任全推給遠雄，回答根本是拿人命開玩笑。

簡舒培今表示，國慶晚會今年於大巨蛋舉辦，邀請天后江蕙復出表演，將是大巨蛋舉辦的首場非運動賽事集會，依照大巨蛋使照註記第29條：「未來依台北市大型群聚活動安全管理自治條例受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合建築技術規則建築設計施工篇第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」。

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不過簡舒培向大巨蛋主管機關體育局、台北市建物管理單位建管處索取「消防安全驗證報告」，卻被推說「報告是由遠雄大巨蛋公司逕向消防安全基金會提送審查，爰無相關資料可供查閱」，她質疑將責任推遠雄，是拿人命開玩笑。

簡舒培指出，大巨蛋過去都審時，逃生避難電腦模擬沒全部通過，這次遠雄委託消安基金會針對大巨蛋進行安全驗證，在「最惡劣情境」也就是大巨蛋舉辦演唱會等大型活動，滿場5萬多人情境下的自衛消防編組驗證，除委員資料審查，還要做一次現場避難編組的驗證實測。

簡舒培質疑，大巨蛋的安全避難原則要求8分鐘內全員離開觀眾席至室內疏散空間，且須於15分鐘內達成全館人員避難至戶外避難空間為設計基準，消安基金會的實測有達成嗎？且遠雄是否針對大巨蛋自衛消防編組進行實測，若實測在無舞台、無觀眾及無音響設備等狀況下進行，觀眾真能在「8分鐘離開觀眾席、15分鐘內離開大巨蛋」？

簡舒培表示，依照大巨蛋第四次建照變更的「建築物防火避難性能設計計畫書」，在舉辦活動的使用情境中，看台觀眾設定為4萬575人，球場層觀眾設定為1萬5000人，疏散動線、每座安全梯負擔的避難人數也都有明確設定，目前大巨蛋的「消防安全驗證報告」有依照「建築物防火避難性能設計計畫書」設定避難情境嗎？

簡舒培認為，大巨蛋下週就要舉辦國慶晚會，至今卻仍有諸多安全疑慮，為何市府仍不願提供「消防安全驗證報告」？我們樂見大巨蛋舉辦更多元的活動，但安全是最重要的前提，使照註記是為了考量防火逃生避難安全，縱使由遠雄提送給消安基金會審查，市府也不能對審查內容一問三不知，把責任往外推。

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