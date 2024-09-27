國會擴權2.0！藍白杯葛人事+修《憲訴》癱瘓憲法法庭 民團轟「毀憲亂政」

經濟民主連合研究員涂景亮（左起）、東吳大學法律系特聘教授張嘉尹、永社副理事長黃帝穎、公督盟執行長張宏林及台灣教授協會會長陳俐甫等，27日共同出席「反對《憲法訴訟法》修惡」記者會，強調反對翁曉玲版本的憲法訴訟法修惡，立委應尊重憲法機關忠誠原則，維護我國憲政運作。（記者劉信德攝）

2024/09/27 13:46

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立法委員翁曉玲本會期提案修訂《憲法訴訟法》（下稱《憲訴》），重新定義大法官總額並提高釋憲門檻，即將一讀表決，民團紛紛表態反對。

台灣永社今舉行記者會示警，台灣教授協會會長陳俐甫直言，國民黨提案拿掉釋憲功能，本質上就是又一次的「國會擴權」，意圖毀滅正常的憲政制度，是恐將導致台灣滅國的國安危機。

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公民監督國會聯盟執行長張宏林則痛批，國、眾兩黨修法是文革式、報復式且不負責任的毀滅修法，左手阻擋大法官人事，右手提高釋憲門檻，總統選輸了就想把立法院變成總統府，根本是「毀憲亂政」的做法。

張宏林、陳俐甫，以及台灣永社副理事長黃帝穎、東吳大學法律系特聘教授張嘉尹、經濟民主連合智庫國會觀察中心研究員涂景亮今出席台灣永社記者會，提出「反對翁曉玲版《憲訴》修法癱瘓憲法法庭」、「立法院應排審大法官人事同意案」、「落實大法官人事同意案之審查」等三大訴求。

陳俐甫表示，國民黨帶頭修法要把中華民國的釋憲功能拿掉是很荒謬的，翁曉玲修法方向就是要毀滅正常的憲政制度，搭配人事權的杯葛，也是變相的國會擴權，讓立法院成為「太上憲法機關」。

陳俐甫強調，過往的立法程序，一項議題可以吵半個、一個月凝聚共識，現在藍白多數國會的操作方式，卻是「閃電戰」瞬間通過，等著看總統要不要公布，什麼荒謬的事情都有可能突然出現。他認為，幾個月前青鳥因國會擴權而展開行動，翁曉玲此次修法提案也應被視為國會擴權法案一樣看待。

張宏林則呼籲社會大眾應嚴厲譴責翁曉玲提案，他痛批，國、眾兩黨是朝向文革式、報復式且不負責任的毀滅式修法，左手阻擋大法官人事案，右手提高釋憲門檻，「根本是毀憲亂政的做法」。

張宏林指出，沒有國家會選輸總統之後直接讓立法院變總統府，肆意提出違憲審查修法，墊高釋憲門檻、剝奪人民釋憲權利，甚至可能產生未來的「獨裁危機」。

張宏林強調，立法院審議預算或人事可以嚴審，但不能惡意拒審，立法院不能要全力又不負責任，若要化解憲政僵局，最好的方法就是發出倒閣，讓國會解散、產生新民意，讓國家停止空轉。台灣的反對黨應忠誠台灣，全民應該唾棄破壞憲政體制、謀求政黨私利的反對黨。

台灣教授協會會長陳俐甫。（記者方瑋立攝）

公民監督國會聯盟執行長張宏林。（記者方瑋立攝）

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