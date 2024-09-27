翁曉玲提案修《憲訴法》將一讀 民團：藍白搭配人事杯葛「實質毀憲」

經濟民主連合研究員涂景亮（左起）、東吳大學法律系特聘教授張嘉尹、永社副理事長黃帝穎、公督盟執行長張宏林及台灣教授協會會長陳俐甫等，27日共同出席「反對《憲法訴訟法》修惡」記者會，強調反對翁曉玲版本的憲法訴訟法修惡，立委應尊重憲法機關忠誠原則，維護我國憲政運作。 （記者劉信德攝）

2024/09/27 12:18

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國民黨立法委員翁曉玲今（2024）年7月及9月分別提出《憲法訴訟法》（下稱《憲訴》）修法草案，重新定義大法官總額並提高釋憲門檻，今（27）即將在藍白多數表決下通過一讀。台灣永社、台灣教授協會、經濟民主連合智庫等民間團體今舉行記者會示警，藍白兩黨意圖透過修法和杯葛大法官人事案，使憲法法庭被迫停止運轉，恐將違憲並釀成重大憲政危機。

台灣永社副理事長黃帝穎、公民監督國會聯盟執行長張宏林、東吳大學法律系特聘教授張嘉尹、台灣教授協會會長陳俐甫、經濟民主連合智庫國會觀察中心研究員涂景亮今出席記者會，提出「反對翁曉玲版《憲訴》修法癱瘓憲法法庭」、「立法院應排審大法官人事同意案」、「落實大法官人事同意案之審查」等三大訴求。

請繼續往下閱讀...

律師黃帝穎說明，翁曉玲版《憲訴》將大法官「現有總額」改為「法定總額」，如同修法將「實到人數」等於「應到人數」一樣荒謬，是中國造假式修法，加上調高違憲審查門檻至三分之二，顯示藍白意圖透過政治操作，癱瘓憲法法庭並掏空大法官憲法的機關功能。

黃帝穎強調，翁版修法搭配藍白杯葛新任7位大法官人事案，即可讓大法官人數不足無法開庭，司法再也無法制衡國會擴權法案，同時剝奪人民憲法訴訟權。藍白若自認代表多數民意，有權對守護民主憲政、拒絕副署違憲法案的行政院長提出「不信任案」倒閣，讓國會改選重新面對最新民意。

憲法學者張嘉尹則指出，以宏觀架構而視，立法院一連串作為「宛如怪獸」，包括立法院職權行使法的修法、拒絕審議NCC、考試院、大法官人事同意案，再到修《憲訴》，都是摧毀憲政秩序的立法獨裁。

張嘉尹說，目前《憲訴》是釋憲機關經過70幾年發展所達到的最佳狀態其實可以解決很多問題，運作順暢，翁所謂「少數大法官把持」的狀況根本沒有出現過。他強調，立法院行使立法權應處於憲法框架之下，修法的界線也只能在其憲法權利範圍內，一味箝制、架空違憲審查權，只會導致「民主內戰」。

涂景亮則質疑，翁曉玲此修法提案訴諸「保障多元性、公平性、專業性、公信力」，然而這些目的其實在既有的「人事同意權」制度上即可獲得保障，翁提高違憲表決門檻或重新定義現有總額根本無助達成該目的，醉「翁」之意是否真的在保障多元，抑或示意圖架空憲法法庭，已非常明顯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法