翁曉玲「憲法訴訟法」逕付二讀 綠委：影響人民尋求大法官救濟權利

民進黨團幹事長吳思瑤（左）表示，該法案形同架空、癱瘓憲法法庭，相信民意的抵制，盼藍白立委不要一再迫害憲政精神；民進黨團書記長蔡易餘（右）也批評，這不只針對執政黨，也影響人民尋求大法官裁定的救濟，大幅降低人民權利。（記者李文馨攝）

2024/09/27 13:26

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」，將釋憲判決同意門檻從2分之1改為3分之2，本案今於立法院會逕付二讀並由國民黨團召集協商。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，該法案形同架空、癱瘓憲法法庭，相信民意的抵制及法界的發聲，盼藍白立委不要一再迫害憲政精神；民進黨團書記長蔡易餘也批評，這不只針對執政黨，也影響人民尋求大法官裁定的救濟，大幅降低人民權利。

翁曉玲上會期提出的「憲法訴訟法修正草案」，明定大法官現有總額為憲法所定總額15人，今於院會再追加提案，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至3分之2以上同意。若兩案皆通過，未來至少要有10位以上大法官參與評議，且至少要有7位以上同意，才能作成釋憲判決及暫時處分的裁定。

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吳思瑤表示，翁曉玲上會期提案把「現有員額」改為「法定員額」，已對大法官運作的人數上做了非常高規格的約制，影響大法官運作；本週於程序委員會，看到藍白聯手把翁曉玲加碼版的「憲法訴訟法」排入議程，讓員額提高到3分之2，該法案未來若不幸通過，這形同架空、癱瘓憲法法庭，民進黨團會嚴陣以待，未來不論是審查或是協商，社會也會透過討論過程一同關注。

吳思瑤強調，立法院不是太上立院，憲法並沒有賦予國會優位，這屆國會在藍白立委聯手下，把立院職權凌駕於其他憲政機關，現在甚至要凌駕憲法最終的守護者「憲法法庭」，權力分立原則已一再被嚴重癱瘓、戕害，這當然涉及違憲層級，但未到最後階段，民進黨團不做悲觀臆測，相信民意的抵制，社會專業、法律界的發聲，盼藍白立委不要一再迫害憲政精神。

蔡易餘也說，大法官主要處理的案件，絕對不是只有機關間的權力調停，也涉及國家法律對人民權利侵害；他指出，翁曉玲提案將把大法官裁定門檻大幅提高，這樣做法不只針對執政黨，也影響人民尋求大法官裁定的救濟，大幅降低人民權利，盼藍白兩黨修法思考時，還是要以人民為優先 而不是以政治報復處理。

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