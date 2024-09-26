藍白力推財劃法修法 吳思瑤：先建立共識才有下一步

行政院長卓榮泰26日宴請立法院外交、衛環、經濟、財政等4委員會民進黨籍立委，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長蔡易餘（右）會後受訪。（記者廖振輝攝）

2024/09/26 22:57

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長卓榮泰今晚宴請民進黨立委，針對新會期的法案、預算等各項議案交換意見。針對立法院財政委員會國民黨籍召委陳玉珍稱本會期會力推「財政收支劃分法」，民進黨團幹事長吳思瑤於會後表示，財政部積極與各縣市交換意見，但至今就財政水平、垂直分配，均難以達成共識；應當建立共識，才有修法下一步，「而非為快而快、為修而修。」

立院新會期展開，卓榮泰分兩梯次宴請民進黨立委，今晚是第二梯次，主要參與的是外交及國防、經濟、財政、社會福利與衛生環境委員會的委員。

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吳思瑤於會後轉述表示，會中談到下會期藍白要推財劃法，涉及層面很廣，相關利害關係人除中央各部會還有地方政府。財政部長莊翠雲親自說明，今年8、9月財政部2次邀請各縣市對於修法內容、計算指標交換意見，即便財政部積極和各縣市交換意見，但就財政水平、垂直分配，均難以達成共識，至今無法提出一個大家都可以接受的方案。

吳思瑤進一步指出，再加上立院有十幾個修法版本，從300多億到5700多億，版本差異非常大。「我們知道藍白多次提及會把財劃法列為優先、重點議案，但我們非常懇切、不放棄擴大對話，盼開放性討論，但對於所有利害關係人的共識應當建立起來，才有修法下一步，而不是為快而快，為修而修。」

媒體詢問，行政院是否會提出版本？吳思瑤直言，與會的各位委員都知道，要取得各縣市共識真的很難，沒有一個利害關係者能夠磨合出共識，怎麼有辦法提出大家都接受的版本？這是務實、現實的問題。

吳思瑤說，財劃法目前朝野各版本差異非常大，財政部加強和各縣市政府溝通、討論，也和委員討論，委員來自不同縣市，各區域需求希望中央提供財務支援，有共識當然好，但要匯聚共識，恐怕朝野都要有一些耐心，開放性討論。

吳思瑤表示，對於財劃法的立場，卓院長也清楚說明，中央近年利用經濟成長、稅課收入成長，全力加倍對各縣市政府不管是一般性補助款或統籌分配款，實際數字也呈現這樣的趨勢。中央支持地方財務，並透過各補助方案，由中央直接執行，幫助地方政府建設；中央的作為會越來越多、越來越好，這也是目前最可行的方式。

行政院長卓榮泰（中）26日宴請立法院外交、衛環、經濟、財政等4委員會民進黨籍立委，並在副院長鄭麗君（右）、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左）陪同下，步入台北圓山飯店大廳。（記者廖振輝攝）

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