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    推動全社會防衛韌性 賴清德：盼獲全民共識與足夠支持

    賴清德（右2）表示，「全社會防衛韌性」工作的推動，需要全國人民共識及足夠的支持。（總統府提供）

    賴清德（右2）表示，「全社會防衛韌性」工作的推動，需要全國人民共識及足夠的支持。（總統府提供）

    2024/09/26 21:40

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，歷時4小時會議後，由總統府發言人郭雅慧等人出面開記者會轉述。賴最後裁示，「全社會防衛韌性」是因應國際情勢、台灣自身脈絡，提出應對安全威脅、守護民主自由生活的重大指導方針，政府有決心、信心讓國人的安全獲得更多保障，也要更有企圖心，讓台灣更安全、成為世界的堅實力量。

    據轉述，賴清德表示，「全社會防衛韌性」的概念，是台灣因應國際情勢變化，參考國際夥伴的建議與經驗，並依據台灣自身的社會脈絡，來提出全方位應對安全威脅、守護民主自由生活的重大指導方針，並透過「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」五大主軸訂定行動方案。

    賴清德指出，這五大主軸也是重點工作，讓國家面臨災難或緊急狀況時，整個社會可以持續運作，政府必須用更開放的態度、引進民間人才資源，結合政府和民間的力量，才能共同因應極端情境下的挑戰，確保國人生命財產安全，這是相當龐大的任務，在全社會動起來前，政府各部會要先動起來，也請擔任副召集人的副總統蕭美琴、府秘書長潘孟安各領小組持續討論，國安會秘書長吳釗燮帶領國安會；行政院政委季連成、內政部長劉世芳協調各部會。

    賴清德表示，「全社會防衛韌性」工作的推動，需要全國人民共識及足夠的支持，政府要重新審視因應災變工作、積極說明政策及溝通，讓民眾獲得正確資訊，願意自發協助推展政策。他說，台灣一直面對許多挑戰，政府有決心投注更多心力應對，也有信心讓國人的安全獲得更多保障，我們也要更有企圖心，跟所有國人一起打造「韌性台灣、民主永續」，讓台灣更安全，成為世界的堅實力量。謝謝大家。

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