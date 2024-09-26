國安會：將培訓40萬可恃民力 超商、賣場納維生物資系統

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今登場，國安會副秘書長徐斯儉就「全社會防衛韌性規劃與挑戰」提出報告。（圖擷自總統府網站）

2024/09/26 18:47

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」今（26日）召開首次會議，國安會副秘書長徐斯儉盤點5大主軸工作，具體內容包括，培訓具有中等強度執勤量能的40萬名可恃民力，結合賣場及超商等通路成為維生物資配送系統，以及建構可信任、能支援軍事及情報需求的溝通平台等。

徐斯儉以「全社會防衛韌性規劃與挑戰」為題進行報告，提出全社會防衛韌性的5大主軸核心任務，分別是「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網路安全」。

請繼續往下閱讀...

民力訓練暨運用方面，徐斯儉表示，目標是在現行可恃民力約40萬人，透過相關訓練及演練，培養具中等以上執勤能力的一股力量，主要是能執行自救、互助，有組織性的社區層級合作等工作。內政部正規劃在每個鄉鎮市區公所建立防災協助中心，一方面可接收上面分配下來的可恃民力，另方面在社區內部也可與平時合作夥伴建立工作關係，包括志工團體組織NGO、NPO組織等；內政部也正進行「防災士」訓練，盼與各地防災協助中心進行整合。

徐斯儉續指，戰略物資盤整及維生配送的工作內容，首先要盡量減少對能源及其他資源的依賴，其次要融入終端使用者的思維，包括如何以方便消費者使用的形式來囤儲及配售物資，例如宗教慈善團體的香積飯或自熱食品等方式；目前在各村里設有配售站，未來將結合賣場、超商等通路，規劃維生物資配送系統，並由368個鄉鎮市區公所成立的防災協作中心分配物資。

能源基礎關鍵設施運維與防護方面，徐斯儉說，開發再生能源包括陸域風電、離岸風電及太陽光電，其目的是要提升能源的自給率，並投入併網工程以及興建儲能系統。另要強固電網，採分散及兼顧的方式，達到電網降低集中、提升穩定、故障隔離，及提升戰時運作韌性；並分為核心固守、中層阻殲、外圍警戒等3層次，結合設施內保警、保全、特種防護團，以及中層國軍、外圍地方警民力。

社福醫療及避難設施整備方面，主要有兩項工作，首先是推動韌性醫療整備的計劃，包括設備韌性的維護、醫療量能的準備、及人員賦能的精進。目前衛福部已盤點205家責任醫院，未來將繼續強化整個醫療系統的韌性。收容及避難設施方面，目前盤點83863處防空避難處所，4601處戰時災民收容救濟站，以及6042處緊急避難收留處所。

最後是資通運輸及金融安全，徐斯儉指出，首先要充實消防防災e點通的APP及網站，整合避難急救、醫療收容及配售站等重要民生圖資，導入網路內容遞送服務（CDN）。其次要增建通訊基礎設施，包括增建海纜、微波、非同步軌道衛星、跨網行動漫遊及公共安全與救難應變（PPDR）通訊系統等陸海空數位技術設施建設。第三是提升警消通訊的備援韌性，包括建構因應極端情況災害應變中心與119指揮中心的異地強固計畫、資通訊設備多重異地備源備份計劃等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法