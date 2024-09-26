台女涉菲律賓殺中國人在韓落網 陸委會：持續關注引渡狀況

一名化名「李娜」的台籍陳姓女子涉嫌在菲律賓殺害中國人，日前在韓國落網，中共準備將她引渡中國受審。陸委會發言人梁文傑今日表示，中韓之間有引渡條約，案件發生在菲律賓，菲國也有管轄權，屆時會怎樣引渡，將持續關注。（記者陳鈺馥攝）

2024/09/26 18:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國2名企業高階主管6月在菲律賓被綁架撕票，一名化名「李娜」的台籍陳姓女子涉有重嫌，日前在韓國落網，中國準備將她引渡到中國受審。陸委會發言人梁文傑表示，中韓之間有引渡條約，案件發生在菲律賓，菲國也有管轄權，屆時會怎樣引渡，將持續關注。

據了解，化名「李娜」的陳姓女子涉及多起綁架殺人案，在韓國落網後，因持有台灣護照被確認是台灣人；菲律賓警方查出，這起案件是集團式犯案，主要有兩大類型的被害人，第一類是隨機下手綁架討贖金，第二類專挑高知識分子、知名企業等人誘騙，李娜是第二類的主要嫌犯之一。

請繼續往下閱讀...

梁文傑在陸委會例行記者會表示，陸委會對於這起案件詳細內容，沒有掌握細節，刑事局有表示會去了解案情。中韓之間有簽引渡條約，該案可能會引用中韓引渡條約，而菲律賓也有管轄權，因為案件是發生在菲律賓，所以到時到會怎樣引渡，會持續關注這個問題。

梁文傑指出，至於台灣是否有管轄權部分，因為對這個案件不了解，她到底是主犯、從犯或3年以上重罪？國人在國外犯罪，必須是3年以上重罪，台灣才會有管轄權，因為細節仍不清楚，目前無法進一步做說明。

另外，針對有多少台灣人在海外犯下重罪被送中？梁文傑回應，因為中國不願意對外公開數字，這部分沒有任何人可以掌握全貌。對於國人設跨境電信詐騙案件，從2016年到今年5月31日，有600多人遭遣送到中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法