國安會拋3階段「小規模無劇本」演練 5主軸推全社會防衛韌性

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今登場，國安會副秘書長徐斯儉就「全社會防衛韌性規劃與挑戰」提出報告。（圖擷自總統府網站）

2024/09/26 18:20

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今（26日）登場，國安會副秘書長徐斯儉說明委員會5項主軸及核心任務，包括三個階段性目標，今年12月桌上兵推、明年3月地方小規模演練、明年6、7月結合漢光進行前導演練，盼中央與地方合作，以「小規模、無劇本」方式進行。

徐斯儉今就「全社會防衛韌性規劃與挑戰」提出報告，指出委員會有5大主軸核心任務，包括「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網路安全」；總體目標有三，分別是維持政府持續運作、維持社會民生核心功能持續運作、以及必要時支援軍事行動。

請繼續往下閱讀...

關於全社會防衛韌性，徐斯儉說，現在全世界各國同時面臨傳統跟非傳統的安全威脅，這些安全威脅無論是氣候變遷、或是地緣政治，往往是非常大型的災難或長時間威脅，其問題就是，如何在這種威脅下，穩定社會持續運作和政府持續服務，而解決方案就是強化全社會的防衛韌性。

據此，徐斯儉表示，可以看到其他國家的做法，譬如波羅的海各國，近10年都朝向所謂全方位安全的概念轉型，比較有經驗的國家是芬蘭，芬蘭自從2次世界大戰後就提出社會安全戰略，認為全體社會的參與，是國家渡過緊急狀態的關鍵。在俄烏戰爭的過程中，烏克蘭的經驗尤其值得我國借鏡，烏國民間組織與政府通力合作，協助配送物資給災民，大量志工自願地協助災民的收容中心運作。

徐斯儉強調，從這樣的經驗，我國可以得到兩大借鏡，一是全民了解自己的角色與職責，二是社會大眾才是全社會防衛韌性的最重要因素。

談及台灣現況，徐斯儉表示，過去在威權時代有所謂的民防，許多現行民防法規其實是威權時代所留下來的，但這是一種軍管體制、以軍為主，現在要提倡的是全民自己要來保護自己，加上台灣民間人才與技術非常豐沛，可以成為台灣進步和走向國際的引擎。

據此，徐斯儉指出，未來的做法有三，一是建立一種協調跨部會、跨領域、跨世代的合作，制定新的韌性計畫；其次，建立非軍事政府部門應變的共同圖像；第三，提升大眾對威脅的認識及自我保護的能力。

至於短期目標，徐斯儉表示，本次委員會會議是9月，希望12月能進行桌上兵推並向委員會報告，明年3月在某一縣市舉行地方的小規模演練，明年6、7月盼結合漢光演習，進行較全面性的前導性演練；承總統指示，希望這些演練都能夠以「小規模無劇本」的方式來進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法