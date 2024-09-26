綠議員鄭文婷告謝國樑涉圖利 基市府指一切依法：不排除提誣告

基隆潮境AR恐龍生態園區近日爆紅，吸引很多人潮，民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署提告市長謝國樑涉嫌圖利特定廠商。（圖為民進黨基隆市議員提供）

2024/09/26 17:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆潮境公園內的「AR恐龍生態園區」試營運後，帶來許多人潮，成為基隆新景點，但民進黨議員鄭文婷今天（26日）質疑，市府今年透過限制性招標，分別在1月設計標、7月營運標標給同一家實境共創公司，但遲至8月20日才取得地主海科館的土地使用協議，有「先射箭後畫靶」嫌疑，她到基隆地檢署告發市長謝國樑圖利。市府產發處澄清，建置與營運部分皆依法採購，且營運計畫是增加市庫收入性質，絕無不法，可受公評。相關建置與營運皆依法採購，如圖利案不起訴，考慮對議員提出誣告。

鄭文婷指控，8月15日才決標給實境共創公司委託營運，但市政府卻很快地在30日就在該園區試營運，原本沒有服務中心可供服務遊客，謝國樑為了展示自己市政做得好，凸顯自己在該園區的政績，在廠商未依法取得建照的情況下容任廠商在園區內大興土木，涉嫌圖利罪特定廠商。

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產業發展處澄清說，潮境AR恐龍生態園區建置與營運部分皆依法採購，建置案於7月2日全案驗收完畢結案，另委託營運部分於8月5日完成評選，並於15日決標，於8月30日試營運。

產發處說，該營運計畫屬市府收入性質，是增加市庫收入的一環，非鄭議員所指為分二次採購支出給廠商。另因園區目前屬試營運階段，相關體驗模式也逐步優化中，希望在正式營運時能讓民眾享有更優質的體驗感受。

因AR恐龍生態園區規畫地點在潮境復育公園，為後續營運委託計畫推動，也有與海科館簽署相關合作利用書及土地使用協議書在案，市政府將在圖利案不起訴後，考慮對該議員提出誣告。

基隆潮境公園內的「AR恐龍生態園區」試營運後帶來許多人潮，成為基隆新景點。（攝影愛好者Walker JP提供）

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