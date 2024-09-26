賴清德主持「全社會」委員會 顧問曹興誠缺席首場會議

總統賴清德主持「全社會防衛韌性委員會」首場會議，頒發聘書後與顧問、委員合影。（圖擷取自總統府直播）

2024/09/26 17:02

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天下午主持「全社會防衛韌性委員會」首場會議，邀集各領域產官學包含聯電創辦人曹興誠、中國佛教會理事長釋淨耀、國防安全研究院董事長霍守業、全聯董事長林敏雄共4名顧問及23名委員與會。

賴清德最後也介紹稍晚才會出席的委員—趨勢科技總經理洪偉淦，以及不克出席的顧問曹興誠與3名委員台灣數位外交協會理事長郭家佑、世新大學傳播管理系副教授劉玉晳、Google台灣總經理林雅芳，透過書面提供的建言。

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賴清德致詞時也一一介紹與會者，除了4名顧問外，委員包含玉山寶光聖堂董事長王寶宗、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，讓大家得以學習宗教團體協助防救災經驗。

中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文、以及台灣民主實驗室顧問曾柏瑜，賴清德說，前述委員長期耕耘民防教育，或者救護醫療等領域，相信將讓委員會更了解民力的訓練和運用。

賴清德表示，感謝政治大學公共行政系特聘教授杜文苓、台灣大學資訊工程系副教授蕭旭君貢獻專業，一起讓能源和關鍵基礎設施的運作更加穩固；國家太空中心主任吳宗信，台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、台灣駭客協會理事戴辰宇的加入，對於提升台灣資通、運輸和金融網絡安全，將帶來莫大的助益。

賴清德指出，政府機關代表包含國防部長顧立雄、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源及海委會管碧玲主委，並由行政院政委季連成、內政部長劉世芳擔任執行秘書。

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