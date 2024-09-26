揭柯文哲嘴臉遭撻伐！施景中曝小草惡毒私訊、停車位遭丟垃圾

施景中近日因提起柯文哲曾潑醫界教授冷水的往事，遭小草撻伐。（資料照）

2024/09/26 18:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團主任陳智菡近日喊話，大家一起回憶前台北市長柯文哲在武肺疫情流行期間的付出，台大婦產科名醫施景中提起過去醫界主動發起BNT疫苗引發之心肌炎研究案，卻遭柯潑冷水的往事，引發熱議。施景中今（26日）PO出這幾天被小草痛罵、詛咒的私訊，還透露自己平常的停車位，被人刻意丟棄垃圾，內心滿滿無奈。

施景中21日在臉書提起3年前疫情正酣時，有流言稱BNT疫苗會引起嚴重的心肌炎，導致許多父母卻步，當時醫界一群教授為了讓學童父母安心、幫政府解套，提出讓學童在施打前和施打後3天，各做一次心電圖（EKG）檢查是否出現心肌炎的方案，並聯絡上時任市長柯文哲，希望爭取經費補助，沒想到柯文哲與這群教授首次碰面，就潑一頭冷水說「那是你們自己要做的研究，關我什麼事？」

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施景中這篇文章隨即掀起熱議，不少小草怒斥施景中造謠，宣稱柯文哲並未反對該方案，甚至他還是最先主張打BNT疫苗，必須要做心電圖的人。還有柯粉翻出施景中過去直言，不支持心電圖檢查普篩的貼文，痛罵施景中現在才放馬後炮。

施景中今天貼出小草這幾天的私訊，「四處說謊、造謠，祝你不得好死！祝福你出去被車撞死！」、「可悲啊，想學陳時中往上爬喔？可惜難了！」、「以前的報章雜誌都還在，跨越時空打臉你自己啊造謠仔，有夠噁心！」施景中無奈表示，前天上班時，自己車位正中央被人丟棄垃圾，小草們每天用各種惡毒的話丟私訊轟炸，為此他昨（25日）晚特別再發文，將當年這段往事的時序、人事物整理清楚，希望小草可以停止這種行為。

而施景中昨晚在貼文中還原始末，當時這群教授聯絡上市府的時間，約莫是2021年9月底、10月初，第一次柯文哲沒有見他們，而是另外請人接待，之後折騰許多才終於和柯文哲見到面，尋求經費和其他協助，想不到柯文哲就潑了冷水，一開始主動聯絡柯文哲的台大醫師王主科回憶道，當時北市府也覺得先進國家沒有先例所以不支持，和時任衛福部長陳時中想法一樣。

後來參與研究的陳益祥教授募款180萬、不足部分又由兒童心臟病基金會出了50萬；EKG機器則由王教授聯絡一位學長，捐助幾十台EKG機器。柯文哲總算責成市聯醫的副院長許家禎和教育局、學校協調，王教授等人也開始幫5800位青少年打BNT，前和後各做一次心電圖。

施景中直言，小草說柯文哲才是最先主張，打BNT疫苗必須要做心電圖，這是不正確的，柯文哲一開始並不支持，後來才勉力配合。他接著說：「不過在開成果記者會時，主導執行計劃的一群教授站在後面，柯文哲卻一個字都沒提他們。甚至這些教授如火如荼做到第3家學校（建中）時，柯P無預警帶了一批記者來拍照採訪，讓工作人員當場傻眼。」

至於有人指他過去不支持EKG普篩的事，施景中表示，「我現在還是覺得不該普篩，立場沒變。真要普篩，政府要大規模施打BNT根本不可能。王教授所進行的是一個中型規模的研究（不是普篩），而且只找男校。結果更證實了我們當時這個看法。也可以說，如果不是當年他們的研究，政府在青少年防疫這一塊，早已產生破洞。」

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