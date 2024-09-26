聯手白營退回總預算案挨批 國民黨稱民進黨造謠

國民黨發言人楊智伃今日在該黨的網路節目「鄉民呷飽未」中強調，總預算案雖被退回程序委員會，政府經常性業務仍可繼續執行，民進黨卻造謠大家會拿不到育兒津貼、老人補助，公務員領不到薪水。（截自網路）

2024/09/26 15:03

〔記者施曉光／台北報導〕藍白兩黨立委近日再度於立法院程序委員會將明年度中央政府總預算案暫緩列案，引來綠營批評影響政務推動，國民黨發言人楊智伃今日在該黨的網路節目「鄉民呷飽未」中反駁表示，民進黨說預算案退回程序委員會，大家會拿不到育兒津貼、老人補助，公務員領不到薪水，但根據預算法第54條、第88條規定，行政機關在預算沒有通過前仍可以繼續執行經常性業務，民進黨為什麼要造謠？

她還說，立法院民進黨團總召柯建銘在2003年曾經說過，對總預算案有意見可以採退回修正、說明或擇期再議，當年的柯建銘腦袋比較清楚，「現在柯建銘可能菸抽得比較多，不太清楚怎麼運作。」

請繼續往下閱讀...

對於國民黨退回總預算案的理由，楊智伃解釋，因為總預算案中沒有看到補償原住民禁伐以及公糧收購價格調整的相關預算，她要問民進黨立委是否支持這樣的預算？還要跟民進黨站在一起反對原住民的權益嗎？她還說，健保點值還是只有0.95元，相關預算也未編列，這樣的預算編列方式不符合賴清德總統在選舉時的承諾，那些曾經支持賴清德的醫療人員能夠接受嗎？

此外，楊智伃表示，總預算案中最誇張的是「1450加薪計畫」，爆增了5.9億元的政治媒體宣傳預算，增幅6成多，難道國民黨不能不能好好一一來檢視預算嗎？「退回剛剛好而已！」而且退回總預算案已經不是第一次，民進黨過去在野時期也退回過總預算案。

楊智伃強調，這次總預算案中有很多荒唐、奢侈的地方，把人民當成提款機，而在野黨為人民看緊納稅錢很正常，依法將總預算案退回程序委員會，希望執政當局好好檢討，卻馬上看到許多民進黨與綠營側翼的攻擊，她並批評賴清德總統上任迄今不斷在鬥，除了鬥國會改革，鬥地方縣市首長，鬥立法委員，從司法體系再到行政與立法體系，鬥個不停，昨天又說要鬥而不破，非常奇怪也非常恐怖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法