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首頁　>　政治

罷樑是民進黨想重選？ 林右昌：貼標籤製造政治對立

國民黨反罷免定調民進黨選輸了想重選，民進黨秘書長林右昌表示，國民黨在貼標籤製造政治對立。（記者盧賢秀攝）

國民黨反罷免定調民進黨選輸了想重選，民進黨秘書長林右昌表示，國民黨在貼標籤製造政治對立。（記者盧賢秀攝）

2024/09/26 13:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票，國民黨定調罷免是民進黨選輸想重選。民進黨秘書長林右昌表示，這樣說法只是爲了貼標籤，製造政治對立、政黨動員，完全不合邏輯，也完全不是事實。

國民黨及謝國樑的反罷免文宣，明白指出民進黨選輸想重選，民進黨基隆市議會黨團已到基隆地檢署控告謝國樑加重誹謗。

林右昌今天參加基隆信賴之友會時表示，罷免跟大選是不太一樣，而且罷免的難度在基隆來說是更高，因爲它必須要經過2階段的連署，罷免成功之後還要重新補選。

林右昌指出，國民黨所謂「民進黨選輸想重選」的說法，只是爲了要貼標籤，試圖製造政治對立，還有政黨動員，藉此刺激國民黨傳統支持者出來投票。因此這種說法，完全不合邏輯，也完全不是事實。

至於國民黨最近猛打東岸商場和城際轉運站，是為林市府收爛攤子，林右昌表示，國民黨爲了要反罷免，用盡一切的手段來抹黑、扭曲，但事實勝於雄辯，不管是城際轉運站還是東岸的商場，都是他任內的政績，也是驕傲，整個過程絕對沒有任何問題，這一點是所有市民大家可以肯定的。

此外也留20多年來最好的財政，更重要的是未來發展的一個藍圖，在2022年的城市博覽會，大家都有看到，也得到全國人民肯定。

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