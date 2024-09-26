不捨基隆人才流失 林右昌：公務員一輩子經驗被糟蹋了

前基隆市長、民進黨秘書長林右昌今天參加基隆信賴之友會，對於基隆市政府人才流失十分感慨。（記者盧賢秀攝）

2024/09/26 13:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕前基隆市長、民進黨秘書長林右昌今天出席基隆信賴之友會時感嘆，他8年執政為基隆留下非常積極負責的人才、近廿年來最好的財政，還有完整的建設藍圖等，但近來市府人事大風吹，許多人被調往非專業領域的部門、無故被降調，公務員覺得自己一輩子經驗被糟蹋了，選擇退休、離開，他覺得是基隆市的損失。

林右昌說，他執政8年基隆翻轉，最重要是留下非常多執政經驗且積極負責的人才，這些人其實不是他的人，也不是服從於他，而是因爲有感於基隆的市政的願景，所以有一些基隆人。有一些是從中央或者是直轄市到基隆來賣命的，這些人都是基隆和國家的資產。

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林右昌說，一個團隊的經營跟帶動非常不容易，8年的時間裡基隆市政府是一個敢說話而且敢說真話的團隊，這樣子才不會偏聽，也才不會固執己見，犯下一些錯誤。他的任內是一個非常認真、積極團隊，而且每個人甚至科員都敢當著市長的面說不同話。

當然市長謝國樑有他自己的一個想法，他也可以自己來發揮，也參考8年累積檢討的經驗不必從頭開始，但最重要的是人才，因爲人才是一切的一個根本，如果沒有人才，就算有錢也只會幹蠢事。

林右昌說，很可惜，最近這1、2年的時間，市政府有非常劇烈的人事異動，包括本來一輩子在管漁船的被調去管公車，最資深的教育人員被調去管社服，環保局本來在管行政的被調到衛生局去管疾病管制，管體育、體健的被調去管市場，這都是跨局處，完全不同專業調動，不是栽培人才，也不是在培養經驗，實際上讓很多的公務同仁覺得一子的經驗被糟蹋了。所以看到這1、2年的時間，基隆市政府其實有非常多優秀的人才選擇離職、轉調甚至是退休，這是整個基隆市的一個損失。

此外，更重要的是未來發展的一個藍圖，在2022年的城市博覽會，大家都有看到，也得到全國人民大這樣的一個肯定。

林右昌說，他上任時負債高達124億元，透過有創意的計畫及高度執行力，大量爭取中央經費、完成無數軟硬體建設，翻轉基隆，累積負債降到剩下不到一半，留下20多年來最好的財政基礎給謝國樑；此外，這1、2年國家的財政非常好，民進黨執政經濟成長，稅收也增加，統籌分配稅款多了非常多的錢，這2年光是統籌分配款就多了26、7億，謝國樑是在他所打下的財政基礎，這一點必須要說清楚。

前基隆市長、民進黨秘書長林右昌今天參加基隆信賴之友會。（記者盧賢秀攝）

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