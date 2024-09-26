竹市頭前溪沿岸都市計畫市府要求中央空白授權？曾資程籲市府勿遮遮掩掩

新竹市頭前溪沿岸都市計畫草案推動內容為何，市府也未到地方開說明會，市議員曾資程籲市府勿遮遮掩掩，且議員索資不回覆，也不符合公開透明精神。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/09/26 14:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市頭前溪沿岸都市計畫遲未通過，日前市府秘書長張治祥在建功安居社宅動工典禮時向中央喊話，希望儘早通過頭前溪沿岸都市計畫，市議員曾資程表示，此案攸關竹市產業、交通、民生、城市發展，已研議近30年，高虹安上任後，研議變更果菜批發市場位置、劃設9公頃產業用地，加上跨頭前溪替代道路的配置路線等都未確定，市府急著要中央通過，是在急什麼？

曾資程說，地方鄉親關注頭前溪沿岸都市計畫案，過去他曾發現原規劃的文中用地在過程中被前市長許明財取消，經他抗議後恢復，但經這麼多年，擔心文中用地會不會又被取消？地方鄉親對都市計畫重大變更一無所悉，他在議會要求市府應到地方辦說明會，但至今未見市府辦說明會，難道都市計畫是少數官員閉門造車黑箱作業的產物嗎？市府喊話要中央內政部都委會通過，是要中央給少數人決定的都市計畫空白授權嗎？

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曾資程說，他多次行文向市府索取資料，但過了1個月，都被拖延未回覆，高虹安曾在議會強調開放議員索資「不遮遮掩掩」，如今對比市府不回覆不理議員的作法，難道是因高虹安停職，各局處當馬耳東風？

市府都發處表示，頭前溪沿岸地區都市計畫經內政部審議，已召開3次大會及11次專案小組審議，草案內容都配合內政部都委會意見調整，但內政部111年底明確函告等市府取得行政院核定之國家重大建設計畫始同意繼續審議，相關期程非市府可掌控。

對爭取國家重大建設計畫認定，市府多次拜會行政院請求協助，並於立法院交通委員會考察新竹地區交通建設時爭取立委支持協助，盼中央盡速明確指示桃竹苗大矽谷計畫具體規劃方向，以利地方政府依循推動。

市府表示，頭前溪都市計畫草案95年12月28日公開展覽，內政部都委會自111年7月19日召開第11次小組會議後即不予續審，草案內容迭經調整未獲同意，具高度不確定性及變動性，為避免影響民眾對政府信任度，現階段尚無法公開具體內容，將等內政部都委會續審並初步審定計畫內容後，再依法公開展覽及舉行說明會。

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