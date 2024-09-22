批藍黨團2758號決議提案落入一中桎梏 學者憂恐阻絕各國助台合法性

台灣大學法律學系教授姜皇池指出，國民黨團針對2758號決議的提案將使我國重新落入一中原則桎梏。（資料照）

2024/09/22 15:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕澳洲、荷蘭國會日前相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，立院民進黨團主張2758號決議不涉台，呼籲聯合國儘速接納台灣完整參與；國民黨團則提出中華民國自始反對2758決議，籲聯合國接納中華民國重返。對此，台灣大學法律學系教授姜皇池指出，國民黨團提案將使我國重新落入一中原則桎梏，並將使台海議題轉換成中國內戰或內政問題，阻絕各國協助台灣的合法性。

國民黨團上週針對聯大第2758號決議提案指出，中華民國是主權獨立國家，亦是聯合國創始會員國，聯大第2758號決議不公正地排除中華民國的代表權及國際參與，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。

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姜皇池今（22）日於本報投書表示，在1949年中華人民共和國實質控制中國全部領土後，中華民國已名存實亡，按照國際法有效控制法理，中國在聯合國的權利與義務，都應由中華人民共和國來代表與承擔。

對於國民黨團提案「重返」聯合國，姜皇池指出，台灣從來都不是聯合國的會員國，因此中華民國（台灣）無從「重返」聯合國，中華民國（台灣）必須「加入」聯合國成為新會員。

姜皇池也指出，國民黨團提案強調當今中華民國（台灣）是1945年「聯合國憲章」創始國，無異於回到蔣介石政府的一中原則，主張當今中華民國（台灣）是1945年中華民國之延續的說法，既無國際法依據，更令中華民國（台灣）陷入與中華人民共和國爭奪中國代表權的困境。

姜皇池表示，當落入兩蔣時期或中華人民共和國的一中原則，或任何可能令中華民國（台灣）落入「中國內戰延續」或「一個中國兩個中國政府關係」的解釋，都必然將台澎金馬人民暴露在中國恣意訴諸武力的危險下，此主張將使台海議題轉換成中國內戰或內政問題，阻絕各國協助台灣的合法性。

姜皇池說明，1971年聯合國大會第2758號決議，是針對中國聯合國席次問題予以合乎事實狀態的法律確認，但中國卻不斷藉由解釋第2758號決議，主張在該號決議中，聯合國已認可台灣問題為中國內政，藉以作為中國在處理台灣關係時，使用武力的法律依據。

姜皇池認為，當年2758號決議的通過，是在美中開啟國家關係正常化背景下進行，在各國不願與中國直接對撞等各項因素交錯下，台灣試圖參與聯合國任何活動都不免困難重重，因此2758號決議的確是台灣參與國際組織不容否認的「攔路虎」。

姜皇池表示，國際情勢固然非我國所能左右，但我國絕不能向國際社會傳達有損國家地位與利益的立場，他批評，國民黨團提案將使我國重新落入一中原則桎梏，不僅嚴重損害我國過去之所有努力，更自我建構中國合法訴諸武力攻擊台灣的法律基礎，令人錯愕。

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