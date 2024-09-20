政院待9縣市繳分區圖再討論國土計畫法 侯友宜籲中央地方共同解決

新北市長侯友宜今（20）日在市政行程中受訪表示，國土計畫法已經是討論非常久的事情，他已連續2次向中央反映困境，希望中央、地方通力面對國土計畫法問題。（記者黃子暘攝）

2024/09/20 13:06

〔記者黃子暘／新北報導〕國土計畫法預計明年4月上路，但仍有9個縣市未在期限內繳交國土功能分區圖，行政院表態為尊重地方政府土地計畫及利用，將等到地方皆送交國土功能分區圖後，再進行國土計畫法下一階段協調與溝通。新北市長侯友宜今（20）日受訪表示，國土計畫法已經是討論非常久的事情，他已連續2次向中央反映困境，希望中央、地方通力面對國土計畫法問題。

侯友宜指出，他已連續2次在行政院會把國土計畫法地方所面臨的困境反映給中央，他也希望中央能夠組成跨部會協調的平台，跟地方通力合作，國土計畫法議題是全國要共同面對的，希望中央把部會整合好，地方也會把聲音反映上去，大家一起共同解決國土計畫法問題。

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此外，針對新北市里鄰調整進度，侯友宜表示，新北市有1032個里，各里大小不同，由其人口急遽上升、城鄉差距因素，必須調整，這段時間市府會不斷檢討，也會到29區舉辦說明會傾聽民意，接著把里鄰調整做到位，讓新北市政從最基層開始資源、運作都順暢，使市政能量越來越好。

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