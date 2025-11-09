58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

11月9日晚間8時版本的鳳凰颱風路徑潛勢預測。（氣象署提供）

中央氣象署製圖說明颱風逐日帶來的影響。（氣象署提供）

中央氣象署製圖說明颱風逐日帶來的影響。（氣象署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕鳳凰颱風週日（9日）夜間登陸菲律賓，暴風圈觸陸後稍微減弱，但仍維持中颱強度。台灣預計週一（10日）下午至晚間發布海上颱風警報；若鳳凰確實登陸台灣，將成為58年來首個11月登陸台灣的颱風。

9日晚間8時資料，鳳凰颱風中心位置在北緯15.9度，東經121.9度，以每小時31公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑 80公里。

預報員黃恩鴻表示，颱風潛勢路徑預估沒有太大變動，颱風進到菲律賓呂宋島陸地後強度減弱，近中心最大風速從每秒48公尺減弱成45公尺，七級風暴風半徑則維持250公里，颱風速度則維持31公里，朝西北西前進。

黃恩鴻指出，氣象署發布海警時間點，仍維持今天白天預估，會落在週一（10日）下午到晚間之間；至於登陸點，中南部都有機會，由於大環境條件對颱風不利，導致鳳凰靠近台灣時已經減弱，若減弱速度加快，有可能再往北移。

台灣颱風路徑分為十大類，鳳凰預估路徑屬於第9類，為通過台灣南部向東或東北行進的颱風，僅占歷史資料6.62％。據氣象署統計，歷年11月曾經發布警報的颱風共有19個，其中登陸台灣的是1967年「吉達」，如果鳳凰登陸，將成為58年來首個登陸的11月颱風。

